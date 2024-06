Épico que narra uma das histórias mais marcantes da humanidade, com Ethan Hawke, está no Prime Video

“Tesla” é um filme biográfico de 2020, dirigido por Michael Almereyda, que reimagina a vida e as invenções de Nikola Tesla, interpretado por Ethan Hawke. O filme adota uma abordagem inovadora, mesclando elementos documentais com cenas dramatizadas, proporcionando uma visão única da trajetória do famoso inventor.

A trama segue Tesla em sua jornada desde seus primeiros dias como engenheiro elétrico até suas batalhas para promover suas ideias inovadoras. Tesla é retratado como um visionário, mas suas ideias muitas vezes não são compreendidas ou aceitas pelos contemporâneos. A narrativa destaca a rivalidade com Thomas Edison, vivido por Kyle MacLachlan, que defendia a corrente contínua (DC), enquanto Tesla acreditava na superioridade da corrente alternada (AC). Esta disputa, conhecida como a “Guerra das Correntes”, é um dos pontos centrais do filme, ilustrando os diferentes caminhos seguidos por esses dois gigantes da ciência.

Além de abordar sua rivalidade profissional, o filme também mergulha na vida pessoal de Tesla. Ele é mostrado como um homem que, apesar de seu brilhantismo, enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo períodos de extrema pobreza. Sua vida nos Estados Unidos, após emigrar da Europa, é marcada por altos e baixos, com momentos de grande inovação sendo seguidos por reveses financeiros e pessoais.

A história de Tesla é narrada por Anne Morgan, interpretada por Eve Hewson, filha do magnata J.P. Morgan. Anne serve como uma espécie de guia moderna através dos eventos do século 19, oferecendo um comentário perspicaz e muitas vezes anacrônico que liga o passado ao presente. A narrativa de Anne inclui comparações com figuras contemporâneas, como o número de buscas no Google, para ilustrar o impacto duradouro de Tesla e Edison.

O filme também revisita o passado humilde de Tesla, nascido em uma pequena aldeia na Áustria, filho de um padre ortodoxo e de uma mãe que mostrava habilidades notáveis na construção de ferramentas. Tesla não completou a educação formal, abandonando a universidade antes de se formar, mas sua curiosidade e talento naturais o levaram a inventar e a pensar de maneira revolucionária. Em uma sequência marcante, o filme retrata Tesla lutando contra a cólera e superando várias adversidades antes de emigrar para os Estados Unidos em 1884, onde começou a trabalhar para Edison.

A relação entre Tesla e Edison é complexa e multifacetada. Inicialmente colaboradores, eles rapidamente se tornam rivais devido às suas visões opostas sobre a eletricidade. Tesla deixa a empresa de Edison após apenas seis meses, desencantado com a falta de apoio às suas ideias. A busca de Tesla por financiamento e reconhecimento leva-o a colaborar com George Westinghouse, interpretado por Jim Gaffigan, com quem ele finalmente encontra um aliado disposto a apostar na corrente alternada.

Visualmente, “Tesla” se destaca por seu estilo estilizado e inovador. O filme utiliza técnicas modernas de narrativa visual, incluindo o uso de iluminação neon e dispositivos contemporâneos, que contrastam com a época em que a história se passa. Esta escolha estilística sublinha a atemporalidade das ideias de Tesla e a natureza vanguardista de seu pensamento.

A interpretação de Ethan Hawke como Tesla é um dos pontos altos do filme. Ele traz uma intensidade e uma vulnerabilidade ao papel, capturando a complexidade de um homem que estava à frente de seu tempo, mas que também era profundamente humano. O elenco de apoio, incluindo Kyle MacLachlan como Edison e Eve Hewson como Anne Morgan, oferece performances sólidas que enriquecem a narrativa.

“Tesla”, no Prime Video, é um filme que desafia convenções e oferece uma visão provocativa e multifacetada da vida de um dos mais importantes inventores da história. Com sua combinação de drama biográfico e experimentação visual, o filme convida o público a reconsiderar a vida e o legado de Nikola Tesla de uma maneira totalmente nova.

Filme: Tesla

Direção: Michael Almereyda

Ano: 2020

Gêneros: Biografia/Drama

Nota: 8/10