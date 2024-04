O filme da Netflix que utiliza a filosofia de Nietzsche para dar um nó em seu cérebro

Em tempos de desespero e exaustão, muitos se rendem facilmente a promessas de soluções simples, ainda que enganosas, para fugir das adversidades da vida, incluindo a inevitabilidade da morte. A ideia de escapar desse destino final é tentadora para muitos, mesmo que o custo possa ser extremamente elevado.

O tema da morte é recorrente nas telas de cinema, explorando as diversas maneiras pelas quais a humanidade enfrenta o fim da existência. Filmes variam ao retratar esse evento, desde a abordagem serena até o drama intenso, em diferentes fases da vida. Produções como “Ghost — Do Lado da Vida” e “Os Outros” exploram as consequências emocionais do falecimento, evocando tanto luto quanto reflexões sobre segundas chances na vida.

No filme “The Discovery” de 2017, dirigido por Charlie McDowell, a narrativa se aprofunda na influência da tecnologia na vida e na morte. O filme ilustra experimentos conduzidos pelo personagem Thomas Harbor, interpretado por um exausto Robert Redford. Durante uma entrevista televisionada, um incidente inesperado ocorre, despertando controvérsias e revelações sobre as implicações de sua descoberta científica. A direção cria uma atmosfera envolvente e misteriosa, ampliada pela cinematografia que parece filtrar a realidade com uma camada de névoa, distanciando o espectador da ação.

A narrativa revela um aumento alarmante nos suicídios, resultado direto da influência de Harbor. Governos promovem o novo tratamento proposto por ele, apesar dos riscos, buscando reduzir a sobrecarga em sistemas de saúde e previdência. A chegada de Will, filho de Harbor, traz novas dinâmicas ao enredo, revelando as complexidades das relações familiares e a vulnerabilidade do cientista.

A jornada dos personagens, particularmente de Will e Isla, interpretada por Rooney Mara, adiciona camadas à trama, mas não desvia do foco principal que é a intersecção entre ciência, filosofia e o eterno questionamento sobre o fim da vida e as possibilidades de um novo início. Assim, “The Discovery” se insere no gênero de ficção científica, explorando temas profundos e provocando questionamentos filosóficos sobre existência, ilusão e realidade.

Filme: The Discovery

Direção: Charlie MacDowell

Ano: 2017

Gêneros: Ficção Científica/Romance

Nota: 9/10