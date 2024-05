Esqueça as preocupações e deixe sua mente flutuar com comédia romântica deliciosa e divertida na Netflix

Mark Waters possui uma lista considerável de comédias do tipo “feel good” em seu currículo, mas duas delas se destacam por terem Lindsay Lohan no elenco. “Sexta-Feira Muito Louca” e “Meninas Malvadas” se tornaram verdadeiros clássicos da comédia nos anos 2000, favoritos de muitos e, inegavelmente, influenciaram várias produções subsequentes. Em “A Mãe da Noiva”, uma homenagem ao clássico “O Pai da Noiva”, estrelado por Steve Martin nos anos 1990, os enredos são notavelmente distintos.

Se Steve Martin, como o ciumento George Banks, conseguiu conectar com muitos pais, em “A Mãe da Noiva” a dinâmica é um tanto diferente. Não que as mães não possam se identificar, mas a personagem principal, interpretada por Brooke Shields, não é exatamente ciumenta. No início, pode parecer que ela seja controladora, mas ao longo do filme isso se revela um exagero. Na verdade, ela abre mão de suas próprias vontades para satisfazer a filha, aceitando que um financiador da empresa da jovem escolha o vestido de casamento e até o discurso que fará no jantar de ensaio.

Shields interpreta Lana, uma médica e pesquisadora renomada da Johns Hopkins que se vê com o ninho vazio depois da saída da filha de casa. Enquanto tenta convencer a filha, Emma (Miranda Cosgrove), a voltar a morar com ela, recebe a notícia de seu noivado, algo que Lana jamais imaginaria estar acontecendo, já que não tinha ideia de que Emma estava em um relacionamento. RJ (Sean Teale), o noivo, faz um pedido de casamento grandioso, esperando que a sogra reaja bem à notícia. O choque inicial do noivado é amplificado quando todos se reúnem na ilha de Phuket para a cerimônia.

O verdadeiro impacto acontece quando Lana conhece o pai do noivo, Will (Benjamin Bratt). Eles foram namorados na faculdade, mas a relação terminou abruptamente quando Will desapareceu sem dar explicações. Agora, Lana não só enfrenta seu antigo amor, como também está prestes a se tornar parte de sua família. O filme utiliza um humor pastelão e exagerado para acompanhar a jornada de Lana e Will até o final do casamento. Será que o passado deles vai atrapalhar o romance dos filhos? Ou será que o casamento dos filhos vai reacender sentimentos antigos entre eles?

“A Mãe da Noiva”, na Netflix, pode não ser a comédia mais hilária ou original, mas é definitivamente um filme para relaxar e se divertir. Você não precisa se preocupar com nada enquanto assiste a esta comédia, pois ela é feita para fazer você esquecer dos problemas e isso é uma coisa boa. Com atuações adoráveis e carismáticas, o filme de Waters é perfeito para melhorar o humor nos dias estressantes.

Filme: A Mãe da Noiva

Direção: Mark Waters

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10