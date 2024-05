O filme da Netflix que vai tocar cada pedacinho da sua alma

Viagens frequentemente servem como uma oportunidade intrigante para explorar aspectos mais profundos de nosso ser, especialmente quando acompanhados por aqueles que acreditamos conhecer bem. Até mesmo jornadas organizadas de última hora, para evitar situações urgentes e incontornáveis, oferecem uma perspectiva mais clara sobre aqueles com quem compartilhamos nossas vidas, revelando que a convivência não é sempre pacífica.

No filme “Limites”, a família descrita carrega traços da complexidade tolstoiana, representando tanto aspectos positivos quanto negativos. A narrativa, dirigida por Shana Feste, destaca-se por expor as angústias particulares que são universalmente humanas, através de um roteiro que permite uma conexão fácil, muito por conta da habilidade do elenco.

Laura Jaconi encontra-se em sessão com sua psicóloga, debatendo internamente sua falta de sentimento por Jack, seu pai, que tenta reconstruir sua relação com ela. Esta cena inicial já posiciona a protagonista, interpretada por uma cada vez mais envolvente Vera Farmiga, em meio a conflitos internos que ameaçam extender-se além de sua tumultuada relação paternal.

Farmiga utiliza uma gama expressiva de emoções para retratar as inquietudes e vulnerabilidades de Laura, incluindo momentos de intensa exibição de força emocional. Em casa, na manhã seguinte, ela tenta se levantar sem perturbar um parceiro recente, enquanto manobra entre seus numerosos animais de estimação para checar se seu filho, Henry, está preparado para a escola. Neste ponto, o enredo toma fôlego.

A dinâmica familiar toma um novo rumo quando Laura descobre, através de uma ligação, que seu pai será expulso de seu lar de idosos por cultivar maconha na estufa do local. A partir daí, a trama se desenvolve em torno da vulnerabilidade palpável de Laura e da falsa autossuficiência de Jack, interpretado por Christopher Plummer, que enfrenta um câncer terminal.

A habilidade de Feste em equilibrar os momentos de tensão e carinho entre pai e filha, junto à interação com JoJo, interpretada brilhantemente por Kristen Schaal, enriquece a trama, mostrando como dependências mútuas moldam suas vidas sem necessidade de reviravoltas extraordinárias. Esta narrativa não apenas engaja, como também ressoa com a realidade de muitos.

Filme: Limites

Direção: Shana Feste

Ano: 2018

Gêneros: Comédia/Thriller

Nota: 9/10