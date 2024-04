Suspense com Matthew McConaughey, ignorado pela crítica e pelo público, é um dos melhores filmes da Netflix

A falta de experiência, paradoxalmente, pode ser benéfica, sobretudo em campos onde a diferença entre um desempenho excepcional e um ordinário se encontra na espontaneidade. Um exemplo emblemático é Timothée Chalamet, que capturou a atenção do público desde sua estreia em um papel significativo no filme “Interestelar” (2014), sob a direção de Christopher Nolan. Existem, contudo, trajetórias profissionais que se constroem meticulosamente, incrementando-se gradativamente, podendo culminar em resultados grandiosos ou em nada.

Richie Merritt, estrela de “White Boy Rick” (2018), ainda é visto como uma figura emergente no cenário cinematográfico. Há a possibilidade de que Merritt venha a infundir um realismo palpável a figuras drasticamente diferentes de Richard Wershe Jr., o personagem complexo e central do filme “White Boy Rick”. A capacidade de Merritt de variar seus papéis pode ser comparada à versatilidade de Chalamet em filmes como “Me Chame Pelo Seu Nome” (2017), “O Rei” (2019) e “Duna” (2021). Entretanto, será que Merritt estará confinado ao arquétipo do “ator de um papel só”? A resposta será revelada em breve, pois Merritt está escalado para “Clean” (2020), dirigido por Paul Solet, ainda não lançado no Brasil.

No filme “White Boy Rick”, dirigido pelo francês Yann Demange, Rick, um adolescente equilibrando-se entre o tráfico de drogas e o papel de informante do FBI, é interpretado por Merritt. O filme captura a complexidade das situações em que Rick se envolve, destacando-se pela narrativa crível. A atuação de Merritt, especialmente nas primeiras cenas, onde ele ainda é ingênuo, é tão autêntica que o público pode se sentir compelido a torcer por uma redenção sua. A dinâmica familiar problemática é destacada em uma cena em uma feira de armas em Detroit, onde o jovem testemunha diversas ilegalidades, inclusive por parte de seu pai, o que catalisa sua decisão de mergulhar no crime, convencido de que é o melhor caminho a seguir.

A narrativa de “White Boy Rick” se aprofunda na corrupção policial, os estragos do tráfico de drogas observados através da irmã do protagonista, Dawn, interpretada por Bel Powley, e os perigos do submundo. A crise do sonho americano durante a década de 1980 é explorada à medida que Rick, ainda com traços de inocência, falha em entender as regras não escritas do mundo criminoso e acaba sendo traído. Em 1988, Richard Wershe Jr. foi condenado à prisão perpétua, conseguindo liberdade condicional apenas em 2017.

Matthew McConaughey, no papel de Richard Wershe Sr., complementa a atuação de Merritt com uma presença cênica formidável, já comprovada em filmes como “Clube de Compras Dallas” e “O Lobo de Wall Street”, ambos de 2013. A interação entre o veterano e o novato destaca-se, servindo como um lembrete para o público sobre as consequências de escolhas de vida arriscadas. “White Boy Rick” mostra-se como um filme de personagens complexos, centrado em um protagonista cujo destino é esculpido pelas circunstâncias.

Filme: White Boy Rick

Direção: Yann Demange

Ano: 2019

Gênero: Crime/Thriller

Nota: 9/10