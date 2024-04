Para rir e pensar: o melhor filme que você verá este mês na Netflix

“Um Pequeno Favor” é um filme que habilmente mescla múltiplos gêneros como drama, mistério, comédia e investigação criminal, criando uma trama complexa e envolvente. Dirigido por Paul Feig, conhecido por “Missão Madrinha de Casamento”, o filme parece tentar replicar alguns dos acertos desse sucesso anterior enquanto incorpora elementos do thriller “Garota Exemplar” de David Fincher, embora com suas próprias reviravoltas.

A história segue Stephanie Smothers, interpretada por Anna Kendrick, uma mãe solitária do subúrbio que administra um vlog de afazeres domésticos. Ela se envolve numa amizade intensa e complexa com Emily Nelson, uma figura misteriosa e glamorosa interpretada por Blake Lively, que trabalha assessorando modelos enquanto guarda segredos obscuros. A interação entre Stephanie e Emily desencadeia uma série de eventos que culminam em um desaparecimento misterioso e uma investigação que revela segredos surpreendentes.

O roteiro, baseado no romance homônimo de Darcey Bell, constrói uma narrativa que oscila entre o suspense e o ridículo sem perder o ritmo, um feito que destaca a habilidade de Feig em manejar diferentes elementos narrativos sem cair na monotonia ou previsibilidade. Com reviravoltas intrigantes e performances destacadas de Kendrick e Lively, o filme mantém o espectador engajado até um desfecho emocionante, embora um tanto previsível.

Em última análise, “Um Pequeno Favor” é um testamento à habilidade de Paul Feig em tecer uma narrativa que desafia categorização fácil, mantendo-se vibrante e imprevisível. O filme, embora embeba seus temas sérios com uma comédia perspicaz e até mesmo autoirônica, nunca perde de vista a humanidade de seus personagens complexos. As performances de Anna Kendrick e Blake Lively, cada uma delineando as facetas multifacetadas de suas personagens com precisão e profundidade, são o coração pulsante do filme.

Mesmo que a trama possa ocasionalmente tocar em territórios familiares, a originalidade com que Feig conduz seu filme através dos clichês, evitando armadilhas de previsibilidade, faz de “Um Pequeno Favor” uma obra refrescante e memorável no panorama atual do cinema.

Filme: Um Pequeno Favor

Direção: Paul Feig

Ano: 2018

Gêneros: Comédia/Drama/Suspense/Thriller

Nota: 8/10