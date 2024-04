Se você ama “O Poderoso Chefão”, assista esse filmaço com Al Pacino e Johnny Depp na Netflix 

O fascínio que as organizações criminais mantêm ao longo do tempo não deriva de suas atividades ilícitas, mas do encanto narrativo que seus membros, astutamente talentosos em envernizar a própria lenda, conseguem propagar através de suporte da mídia, instituições educacionais, políticos e até do sistema judiciário. Este apoio permite uma distinção clara entre o que deve ser revelado e o que é ocultado, fomentando um conflito de narrativas que ressoa fortemente em tempos conturbados.

Em contraponto, produções como “Donnie Brasco” lançam luz sobre a possibilidade de o crime organizado ser confrontado e contido, eventualmente, além das fronteiras americanas. Este filme destaca a determinação de agentes judiciais que, movidos por um senso de dever, se empenham em desmantelar as altas esferas do narcotráfico e grupos que se aproveitam da ausência de serviços estatais ou extorquem comerciantes assustados.

O diretor britânico Mike Newell explora com habilidade a complexidade da máfia americana em “Donnie Brasco”, através de uma abordagem que equilibra elementos ficcionais com a busca pela autenticidade. Baseado no livro de Joseph Dominick Pistone, publicado em 1978 e adaptado por Paul Attanasio, o filme mergulha nos segredos da vida do autor, um agente especial do FBI cuja carreira é marcada por uma profunda transformação pessoal.

A narrativa se desenrola a partir de cenas em preto e branco que capturam os ambientes obscuros do submundo, com uma trilha sonora de Patrick Doyle que intensifica o clima da cena. Uma conversa em um bar, em novembro de 1978, revela homens discutindo a elegância e segurança de carros, um diálogo que serve de prelúdio para os eventos subsequentes. Nesse cenário, Johnny Depp, sob o pseudônimo Donnie Brasco, absorve os detalhes da conversa, aguardando o momento ideal para agir. Em seu papel, Depp exibe uma habilidade impressionante para adaptar-se e manipular situações, transformando-se de predador a presa nas mãos de Benjamin Ruggiero, interpretado por Al Pacino.

Pacino entrega uma performance memorável, encarnando um personagem cuja vida é marcada pela degradação e pelo desespero. As nuances de seu papel são acentuadas pelo sotaque peculiar e pelos diálogos carregados que ele profere, revelando a gradual desintegração de seu personagem, que vai de um respeitado mafioso a uma figura patética e marginalizada.

“Donnie Brasco” se estabelece como um estudo de contrastes, mesclando a coragem de Joe Pistone e a vulnerabilidade palpável de Benjamin Ruggiero. A narrativa constrói uma amizade testada por inúmeras adversidades, culminando em um desfecho que evoca uma resposta emocional intensa do público, especialmente quando o destino final de cada personagem é insinuado.

Ao final, as ações de Pistone resultam em inúmeras prisões e julgamentos, marcando uma vitória significativa contra o crime organizado. Com sua identidade alterada, Pistone vive recluso, seu paradeiro um segredo bem guardado, enquanto a recompensa por sua cabeça evidencia a ameaça constante que ainda enfrenta. Este relato não apenas dramatiza eventos históricos, mas também reflete sobre a natureza resiliente e, muitas vezes, trágica da luta contra o crime.

Filme: Donnie Brasco

Direção: Mike Newell

Ano: 1997

Gêneros: Crime/Drama

Nota: 9/10