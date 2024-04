Na Netflix, a pequena obra-prima dos filmes de faroeste que você vai querer assistir duas vezes

Em uma vila pacata, um homem vive serenamente com sua família, gerenciando um pequeno estabelecimento funerário e dedicando-se a trabalhos de marcenaria. A tranquilidade do lugar é interrompida quando um estrangeiro indesejado se estabelece permanentemente na comunidade, causando consternação entre os moradores. Quase que magicamente, a calma habitual é substituída por dias de agitação, tensões elevadas e prazeres momentâneos, dando início a um período de desordem, conflito e morte. Um novo conceito de lealdade ao estado surge, enquanto a estrutura tradicional do mesmo começa a se deteriorar. As vozes que poderiam protestar e demandar a manutenção da ordem existente se silenciam, permitindo a ascensão de um regime anárquico e primitivo, onde prevalece a lei do mais forte, levando o vilarejo a uma condição miserável de conflito e perda.

No filme “Terra Sem Lei” (2019), dirigido pelo irlandês Ivan Kavanagh, a dinâmica entre dois personagens que naturalmente se antagonizariam é explorada. Kavanagh se inspira em Sérgio Leone e seu icônico “Por Um Punhado de Dólares” (1964), que por sua vez foi influenciado por “Yojimbo” de Akira Kurosawa (1961). Assim como na criação de Leone, o cenário do filme de Kavanagh rapidamente se torna insuficiente para acomodar tanto a lei quanto os interesses obscuros de figuras como o cowboy interpretado por Clint Eastwood, que oscila entre herói e vilão. No entanto, ao contrário do clássico italiano, no filme de Kavanagh, não há espaço para amizades entre o protagonista e seu adversário, refletindo uma visão mais contemporânea dos conflitos.

Patrick Tate, interpretado por Emile Hirsch em “Terra Sem Lei”, é um artesão que vive de forma simples, porém honrada, com sua esposa Audrey, interpretada por Déborah François, e seus dois filhos em Garlow, ao norte da Trilha da Califórnia. A comunidade, guiada por preceitos religiosos, enfrenta a perturbação de sua paz com a chegada de um forasteiro, também imigrante, que desestabiliza a ordem estabelecida. John Cusack assume o papel de Albert, o Holandês, um criminoso emergente nos Estados Unidos do século 19. Distinto dos demais pelo seu traje negro completo e chapéu largo, Albert desafia a pretensa virtude da comunidade. A história culmina em um confronto sangrento entre ele e Tate, manchando uma imagem de Cristo crucificado, um dos momentos mais marcantes do filme.

Filme: Terra Sem Lei

Direção: Ivan Kavanagh

Ano: 2019

Gêneros: Faroeste/Drama

Nota: 9/10