Ganhador de 2 Oscars, filme de Tarantino que deixou Spike Lee revoltado está na Netflix

O encontro de Waltz com Tarantino foi um divisor de águas em sua vida profissional. Foi graças a uma oportunidade oferecida pelo cineasta em “Django Livre” que Waltz recebeu sua segunda indicação e consequente vitória no Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Em seu papel como o doutor King Schultz, um dentista alemão transformado em caçador de recompensas e defensor da justiça, Waltz mais uma vez cativou o público e a crítica.

No enredo de “Django Livre”, Schultz cruza seu caminho com o personagem de Jamie Foxx, Django, em uma jornada cheia de reviravoltas e desafios. Django é um escravo determinado a resgatar sua amada Broomhilda von Shaft, interpretada por Kerry Washington, das garras de Calvin Candie, um fazendeiro cruel e poderoso, vivido por Leonardo DiCaprio. A parceria improvável entre Schultz e Django é forjada em um acordo delicado, marcado pela promessa de liberdade e redenção.

A trama se desenrola em torno da tentativa de Schultz e Django de infiltrarem-se na propriedade de Candie, onde enfrentam uma miríade de personagens estranhos e perigosos. Destacam-se entre eles Stephen, interpretado por Samuel L. Jackson, o leal e astuto mordomo da casa de Candie. O confronto entre os interesses dos protagonistas e as forças malignas que os cercam leva a um desfecho explosivo, repleto de tensão, violência e, é claro, do estilo característico de Tarantino.

“Django Livre” foi inicialmente recebido com controvérsias e críticas por sua representação da violência e do contexto histórico da escravidão. No entanto, ao longo do tempo, o filme revelou-se uma obra de importância cultural e social, oferecendo uma visão brutalmente honesta da injustiça e da luta pela liberdade. A rejeição inicial de Will Smith ao papel principal e as críticas de Spike Lee não foram suficientes para obscurecer a relevância e o impacto do filme.

A vitória de “Django Livre” no Oscar, tanto pelo desempenho magistral de Waltz quanto pelo roteiro original de Tarantino, é um testemunho do talento excepcional envolvido na produção. Cada membro do elenco entregou performances memoráveis, elevando o filme a um patamar de excelência cinematográfica. Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Jamie Foxx e Samuel L. Jackson brilham em seus respectivos papéis, proporcionando ao público uma experiência cinematográfica inesquecível.

A estética visual do filme, capturada pela lente habilidosa de Robert Richardson, combina elementos do faroeste clássico com uma abordagem contemporânea. A paleta de cores, que oscila entre tons frios e quentes, reflete as mudanças de cenário e clima ao longo da narrativa, enquanto os closes dramáticos aumentam a intensidade das cenas. Embora “Django Livre” seja marcado por momentos de tensão e tragédia, o humor irreverente e os personagens caricatos adicionam uma camada de complexidade e diversão ao filme.

Com sua narrativa provocadora e sua representação corajosa da história afro-americana, “Django Livre”, na Netflix, transcende o gênero do western tradicional, tornando-se uma obra de arte atemporal e revolucionária. Onze anos após seu lançamento, o filme continua a ser reconhecido como um marco do cinema contemporâneo, ocupando um lugar de destaque entre os melhores filmes já feitos.

Filme: Django Livre

Direção: Quentin Tarantino

Ano: 2012

Gênero: Faroeste/Ação/Drama

Nota: 10