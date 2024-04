O filme de ação que faturou R$ 7,5 bilhões e foi assistido por 200 milhões de pessoas está na Netflix

James Wan elevou “Velozes e Furiosos 7” para além das expectativas comuns de um filme. Na direção, ele opta por técnicas marcantes tanto na captura das cenas quanto na edição, algo já visto em suas obras anteriores como “Sobrenatural” (2010), “Invocação do Mal” (2013) e “Jogos Mortais” (2004). Contudo, distinto de suas outras produções que deram origem a franquias de sucesso, este filme flui de maneira mais natural, sem aparentar esforços para captar a atenção da audiência, entregando exatamente o que se espera de um enredo dessa natureza: ação intensa, que se traduz em cenas de violência e toca os espectadores mais exigentes. A colaboração de Chris Morgan e Gary Scott Thompson no roteiro traz novas perspectivas sobre como ainda é possível inovar nas histórias de um grupo de entusiastas automobilísticos.

A beleza dos telhados de Londres é destacada pela fotografia de Marc Spicer e Stephen F. Windon, um dos elementos mais notáveis de “Velozes e Furiosos 7”. A refinada estética visual ajuda a desviar a atenção das previsíveis reviravoltas do enredo, que se desenvolve como uma saga que dialoga com seus próprios antecedentes, exigindo do público um conhecimento prévio para total compreensão. No atual capítulo, Deckard Shaw, interpretado por Jason Statham, procura vingança ao tentar invadir o sistema de Luke Hobbs para localizar Dominic Toretto e seu grupo, revivendo conflitos do filme anterior, resultantes de uma manipulação de Hobbs para que Toretto ajudasse a desmantelar uma organização de mercenários liderada por Owen, irmão de Shaw, interpretado por Luke Evans.

Dwayne Johnson, como Hobbs, permeia quase todo o filme, quebrando a resistência do público com seu carisma inconfundível. Leticia Ortiz, vivida por Michelle Rodríguez, enfrenta uma batalha pessoal contra a amnésia, um ponto explorado anteriormente por Justin Lin em “Velozes e Furiosos 6” (2013), e luta contra o esquecimento de sua identidade passada e seu amor por Dom, desempenhando um papel central na trama sem ilusões sobre sua condição.

A entrada de Kurt Russell como o enigmático Sr. Ninguém no segundo ato introduz um elemento de omnipresença através do dispositivo Olho de Deus, capaz de rastrear pessoas através de câmeras em smartphones. Ele se aproxima de Dom para liderar uma missão contra Deckard, o antagonista comum. Embora Diesel, como Dom, prefira métodos mais diretos, a trama ainda reserva espaço para uma elaborada perseguição, envolvendo tecnologia avançada e estratégias ousadas, sem perder o charme dessa corrida contra o tempo. O filme conclui com um tributo emotivo, porém com nuances de melancolia, a Paul Walker, que faleceu em um trágico acidente, marcando o filme com um simbolismo profundo e sombrio.

Filme: Velozes e Furiosos 7

Direção: James Wan

Ano: 2015

Gêneros: Ação/Crime

Nota: 7/10