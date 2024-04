O filme na Netflix que vai aquecer seu coração e te fazer rir e chorar

Aos 23 anos, Seth Rogen e seu colega e amigo, Will Reiser, de 25 anos, enfrentaram um momento desafiador quando Reiser foi diagnosticado com um tipo raro de câncer na coluna. A descoberta da doença, que ele pesquisou no Google e encontrou possuir 50% de chances de cura, foi um golpe duro, embora não tenha abalado o senso de humor da dupla.

Esse revés veio em um momento crítico, quando Reiser estava emergindo como produtor e roteirista em Hollywood. Usando o humor como arma contra a adversidade, ele canalizou essa experiência perturbadora em “50%”, um filme que mistura comédia e drama, estrelado por Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anjelica Houston, Bryce Howard Dallas e Anna Kendrick, sob a direção de Jonathan Levine.

O filme, uma adaptação da luta pessoal de Reiser, serve como um conforto emocional, particularmente em dias melancólicos. Ele nos lembra de enfrentar as adversidades com um sorriso, apesar dos momentos de pessimismo. No filme, Joseph Gordon-Levitt interpreta Adam, um produtor de rádio que descobre ter um câncer incomum. Seu amigo Kyle (interpretado por Rogen) lida com a notícia com uma mistura de surpresa e humor, organizando até uma festa para celebrar a vida, sem deixar de lado as piadas sobre a condição de Adam.

As reações à condição de Adam variam, revelando tanto o melhor quanto o pior das pessoas ao seu redor. Ele termina um relacionamento, constrói uma nova amizade com sua terapeuta, Katherine (interpretada por Kendrick), e passa a entender melhor o cuidado excessivo de sua mãe, Diane (interpretada por Houston).

Junto a Kyle, Adam não só reflete sobre lições de vida, mas também aproveita para viver novas experiências, se divertir e valorizar cada momento. Apesar de sua jornada incluir momentos de desânimo e medo, especialmente sobre o resultado de uma cirurgia iminente, o filme apresenta estas situações com delicadeza e respeito.

Reiser, mais conhecido por seu humor ágil do que a seriedade de Adam, adaptou seu estilo para criar um equilíbrio com as performances cômicas de Rogen. Durante seu tratamento de câncer por volta de 2005, logo após concluir sua participação em “Da Ali G Show”, foi Rogen quem o apoiou, uma dinâmica que se reflete no filme. “50%” se destaca por ser uma narrativa autêntica, vinda de alguém que realmente enfrentou essas provações.

Filme: 50%

Direção: Jonathan Levine

Ano: 2011

Gênero: Comédia / Drama

Nota: 9/10