Último dia para assistir na Netflix o filme que vai te ajudar a superar dias ruins e aquecer seu coração

Frequentemente, somos compelidos a abandonar nossas rotinas habituais, reavaliar as escolhas que fizemos ao longo da vida e explorar as profundezas inexploradas de nosso ser. Este processo revela uma sensibilidade profunda, uma conexão quase sagrada entre nossa existência terrena e uma esfera superior onde se desvendam verdadeiros mistérios.

No filme “Um Inverno em Nova York”, a cineasta Lone Scherfig entrelaça as vidas de quatro indivíduos marcados por tristezas particulares. Através de suas interações delicadas, Scherfig compõe um relato de angústia e consolo que transporta o público para uma realidade desconhecida, mas estranhamente familiar.

O filme explora as relações espirituais, uma conexão etérea que as pessoas continuamente fortificam entre si. Scherfig usa uma perspectiva antropológica poética, embora simplista, para retratar esses laços, um método que evita cair em extravagâncias, mesmo tratando de temas complexos.

A cena inicial pode parecer ordinária com uma mulher ao lado do marido. No entanto, ela logo se levanta, acorda seus filhos e eles partem em um carro, sem um destino aparente. A cinematografia de Sebastian Blenkov, com seus tons frios e escuros, preenche a cena com uma intensidade que pouco espaço deixa para dúvidas sobre o que está acontecendo.

Zoe Kazan interpreta Clara, uma mulher que chega a Nova York apenas com sua determinação de sucesso e a necessidade urgente de se afastar do marido. A cidade se torna um cenário mágico que desafia seus habitantes a decifrar seus enigmas, oferecendo-lhes a oportunidade de demonstrar suas capacidades.

Em seu novo lar, Clara procura abrigo e ajuda financeira com Lars, seu sogro, interpretado por David Dencik. Apesar das dificuldades, ela consegue evitar conflitos tanto com as autoridades quanto com seu ex-marido, um policial envolvido em atividades ilícitas.

Em outra parte da cidade, Alice, uma enfermeira desiludida interpretada por Andrea Riseborough, coordena um grupo de apoio para pessoas com transtornos emocionais. Sua dedicação a essas atividades oculta sua própria insatisfação profissional e emocional.

No grupo, encontramos Marc, um chef francês que gere o decadente restaurante russo Palácio de Inverno, e Jeff, um homem que luta para assumir responsabilidades em qualquer contexto.

Scherfig habilmente tece as vidas desses quatro personagens principais, apoiada por um elenco de coadjuvantes notáveis, como Jay Baruchel e Bill Nighy, que adicionam nuances cômico-dramáticas que enriquecem a narrativa. A relação de Marc, interpretado por Tahar Rahim, com Clara é menos vibrante que a de Alice com outro personagem, enquanto Jeff, vivido por Caleb Landry Jones, permanece isolado, mas adaptado ao mundo real. E, observando tudo, está Nova York, imparcial mas vigilante.

Filme: Um Inverno em Nova York

Direção: Lone Scherfig

Ano: 2019

Gêneros: Drama

Nota: 9/10