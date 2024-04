Charmoso e encantador, comédia romântica no Prime Video é calmante para seu coração

Certamente, Eleanor Coppola conhece bem as agruras de estar casada com um cineasta. Como esposa de ninguém menos que Francis Ford Coppola, um dos mais renomados realizadores de cinema dos últimos dois séculos, Eleanor decidiu explorar terrenos novos para si mesma, profissionalmente, ao realizar “Paris Pode Esperar”, uma comédia romântica charmosa protagonizada por Diane Lane. A personagem de Lane, Anne Lockwood, compartilha muitas similaridades com Eleanor. Ambas estão casadas com homens envolvidos com o cinema, e ambas perderam filhos. A história parece ser bastante pessoal e íntima para a diretora e roteirista.

Ganhadora do Emmy em 1991 pelo documentário “Apocalypse Now: O Apocalipse de um Cineasta”, sobre as dificuldades e absurdos vividos por Francis Ford Coppola durante a realização do filme “Apocalypse Now”, que o deixaram à beira da loucura, Eleanor nunca havia feito um longa-metragem antes. “Paris Pode Esperar” é sua primeira incursão na ficção, lançada quando Eleanor tinha 80 anos de idade.

Na comédia romântica, percorremos paisagens pitorescas do interior da França enquanto acompanhamos a viagem de Anne de Cannes até Paris. Uma jornada que não deveria durar mais que 10 horas acaba levando pelo menos três dias, quando, devido a uma dor de ouvido, Anne evita pegar um pequeno avião com seu marido, Michael Lockwood (Alec Baldwin), para Marrocos. Em vez disso, ela decide pular parte da viagem de trabalho de seu marido e ir direto a Paris de carona com o sócio de Michael, um francês bon-vivant chamado Jacques Clement (Arnaud Viard).

Mas antes de abordar a viagem, é necessário falar sobre o relacionamento de Anne com Michael. Apesar de se amarem verdadeiramente, Michael está constantemente ocupado, falando ao telefone e viajando a trabalho. Enquanto isso, Anne se sente solitária e ignorada, cuidando de seu marido, mas sem ser cuidada ou ouvida. A paixão esfriou e eles precisam de um tempo sozinhos. A solução parece óbvia, até mesmo para Michael, que insiste em ignorar os sinais de que as coisas não vão bem.

Embora estejam em cenários belíssimos e idílicos da França, saindo da charmosa Riviera Francesa para a Cidade das Luzes através de rodovias cercadas de bosques, praias e castelos históricos, Anne não parece feliz em estar ali. A viagem com Jacques, ao invés de aliviá-la, parece agravar ainda mais sua irritação. O bom humor e o otimismo do sócio de seu marido são enervantes. Enquanto Anne está com pressa para finalmente chegar a Paris, Jacques quer parar a cada hora para fumar, sem contar as outras paradas que inventa pelo caminho, como visitas a museus, mercados, restaurantes e piqueniques. Em cada parada, ele consegue um aperitivo diferente, e Anne se pergunta como uma pessoa pode comer tanto.

Enquanto leva Anne pelos lugares mais encantadores, apresenta a culinária mais tradicional e a leva por um trajeto longo, porém fascinante, Jacques se mostra cada vez mais carismático, charmoso e sedutor, transformando a implicância de Anne em simpatia e levando-a por uma viagem mágica. “Paris Pode Esperar” é temperado com drama, proporcionando momentos mais sérios à trama, mas nunca perdendo sua leveza.

Filme: Paris Pode Esperar

Direção: Eleanor Coppola

Ano: 2016

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 8/10