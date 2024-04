Obra-prima de Alejandro González Iñárritu é o melhor filme da Netflix nos últimos 2 anos, mas você provavelmente não assistiu

A experiência humana, repleta de reminiscências, muitas vezes se converte em uma busca incessante por fragmentos de felicidade perdida, mergulhando indivíduos em um estado de introspecção profunda. Esta exploração da memória pode aprisionar-nos, transformando-nos em arqueólogos de nossos próprios passados, revirando o que foi em um esforço vão de reacender alegrias há muito extintas.

Alejandro González Iñárritu persiste em seu compromisso de questionar as ironias e delicadezas que moldam nossa realidade. Seu filme “Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades” manifesta uma crítica complexa às neuroses que permeiam a condição humana, refletindo sobre as vicissitudes da vida no continente americano, a luta do artista em tempos tumultuados por violências físicas e verbais, e a crítica social que permeia nossas interações.

Conhecido em Hollywood como El Negro, Iñárritu já foi laureado com cinco Oscars, e sua mais recente obra parece destinada a acompanhar o sucesso de seus trabalhos anteriores. Este projeto, o décimo terceiro em sua filmografia, explora as profundezas da ignorância contemporânea, disseminada em aspectos tanto bizarros quanto críticos de nossa época.

Iñárritu entrelaça a melancolia e o niilismo presentes em “Biutiful” (2010) com reflexões sobre o papel da arte em sociedades pós-modernas, como visto em “Birdman ou (A Inesperada Virtude Da Ignorância)” (2014), além de continuar suas experimentações narrativas e visuais características, exemplificadas em “O Regresso” (2015). O cineasta audaciosamente aborda as feridas abertas da sociedade americana, dedicando parte significativa de seu filme a explorar a identidade chicana para além das fronteiras do Rio Grande, em uma narrativa que também possui um viés profundamente pessoal.

Silverio Gacho, personagem central do filme, atua como uma representação complexa de El Negro, incluindo suas lutas internas e visão de mundo. Interpretado magistralmente por Daniel Giménez Cacho, Silverio encarna as reflexões de Iñárritu sobre a vida, seu cinema, e os desafios enfrentados, sejam eles pessoais ou coletivos. Este personagem sintetiza uma crítica ao desejo ilusório de fugir para um passado idealizado, ressaltando a beleza dolorosa da realidade e a resiliência necessária para confrontá-la. A obra de Iñárritu, assim, torna-se um espelho da condição humana, revelando a feiura e a beleza do ser, num ciclo de dor e renovação que define a existência.

Filme: Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

Direção: Alejandro González Iñárritu

Ano: 2022

Gêneros: Drama

Nota: 9/10