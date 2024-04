Você não viu, mas deveria: o filme da Netflix mais assistido na história do cinema italiano

“Meu Nome é Vingança“, dirigido por Cosimo Gomez, emerge como uma obra que desafia expectativas. Apesar do título sugerir um drama épico sobre a vingança, o filme mergulha na desilusão de um homem confrontado pelas consequências de suas escolhas. Gomez propõe um desvio dos clichês cinematográficos, recusando-se a adornar a trama com efeitos visuais extravagantes ou técnicas de filmagem complexas, optando por uma abordagem mais crua e introspectiva.

O filme é tecido em torno de Santo Romeo, vivido por Alessandro Gassman, cuja performance é a espinha dorsal da narrativa. O roteiro, uma colaboração entre Gomez, Andrea Nobile e Sandrone Dazieri, é especialmente sintonizado com a psique fragmentada de Santo, criando um panorama rico e complexo de sua luta interna. Esta escolha narrativa não é nova, mas a entrega de Gassman infunde nova vida a um arquétipo familiar, atraindo o espectador para uma jornada de introspecção e conflito moral.

A trama ganha novas camadas com a entrada de Ginevra Francesconi no papel de Sofia, a filha que descobre o obscuro legado de seu pai. Sua reação ao passado de Santo e as implicações morais que se desdobram, ressoam profundamente, realçando os temas de redenção e as complexidades das relações familiares. A habilidade de Francesconi em capturar a angústia e a resolução de Sofia adiciona uma dimensão crítica ao filme, salvando-o de se perder em sua própria narrativa ambiciosa.

“Meu Nome é Vingança“ é um estudo cuidadoso sobre as sombras que seguimos e aquelas que tentamos deixar para trás. Gomez, junto com uma equipe talentosa de roteiristas e um elenco comprometido, oferece uma história que transcende a vingança por si só, investigando a capacidade humana para a mudança, a complexidade do arrependimento e o custo da redenção.

Filme: Meu Nome é Vingança

Direção: Cosimo Gomez

Ano: 2022

Gêneros: Drama/Ação

Nota: 8/10