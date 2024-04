Romance na Netflix, baseado em livro que vendeu 15 milhões, vai lavar sua alma e renovar seu espírito

A complexidade da existência humana, marcada por infindáveis questionamentos e angústias, coloca nossa espécie em uma posição paradoxalmente singular dentro do vasto universo da vida. À medida que nos aproximamos de momentos de alegria, frequentemente nos deparamos com as barreiras que nós mesmos erguemos, sugerindo que a verdadeira felicidade é condicionada pela aprovação alheia. Assim, em um piscar de olhos, anos se esvaem em meio à solidão de uma tarde qualquer, destacando a inescapável melancolia de nossa condição.

O filme “Nossas Noites” se desdobra de maneira sutil, explorando as profundezas e sombras de duas almas marcadas pelo tempo e suas implacáveis consequências, tanto emocionais quanto físicas. Inicialmente flertando com o gênero noir, a narrativa rapidamente revela suas verdadeiras intenções com um convite inesperado de Jane Fonda a Robert Redford, introduzindo uma dinâmica peculiar entre os personagens. Dirigido por Ritesh Batra em 2017, o longa gradualmente revela suas camadas, surpreendendo o público com sua habilidade em desvelar a essência humana.

Jane Fonda e Robert Redford, figuras icônicas do cinema, trazem para a tela uma química rara, fruto de uma parceria de décadas que inclui clássicos memoráveis e prêmios reconhecidos internacionalmente. Reunidos novamente, os atores reencarnam a leveza e a complexidade do amor na terceira idade, evocando reminiscências de seus dias de juventude em “Descalços no Parque”. A obra capta o espírito de uma época de questionamentos e transformações sociais, traçando um paralelo com o presente dos personagens, agora na maturidade, enfrentando a solidão e a busca por companhia e compreensão.

Baseando-se na literatura de Kent Haruf e sob a adaptação de Scott Neustadter e Michael H. Weber, Batra constrói uma narrativa que, apesar de sua aparente simplicidade, convida à reflexão. A trilha sonora de Elliot Goldenthal e a cinematografia de Stephen Goldblatt adicionam camadas de nostalgia e beleza, remetendo aos primórdios da carreira dos protagonistas. O desenvolvimento do relacionamento entre os personagens principais, embora não seja marcado por grandes reviravoltas, mantém o espectador engajado, ansioso por descobrir o desenlace de uma união improvável.

O amadurecimento da relação entre Addie e Louis, interpretados magistralmente por Fonda e Redford, simboliza uma jornada de autodescoberta e renovação, desafiando as convenções sobre amor e intimidade na terceira idade. O desfecho, embora melancólico, deixa um vislumbre de esperança, sugerindo que a capacidade de se reinventar e encontrar alegria na companhia um do outro permanece intacta, independente das adversidades enfrentadas ao longo da vida.

Filme: Nossas Noites

Direção: Ritesh Batra

Ano: 2017

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 9/10