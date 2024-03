Obra-prima de Tom Hanks, ignorada pelo público, é um dos melhores filmes da história da Netflix

No drama de ação “Relatos do Mundo”, dirigido por Paul Greengrass e lançado em 2020, Tom Hanks dá vida a Jefferson Kyle Kidd, um ex-soldado que se reinventa após os conflitos bélicos. Longe dos campos de batalha, Kidd se torna um narrador de notícias, uma profissão singular na época, onde viajava por terras distantes dos Estados Unidos para compartilhar acontecimentos globais com aqueles que viviam isolados da modernidade da informação. Este cenário peculiar serve como pano de fundo para uma narrativa rica em detalhes sociológicos e históricos, embora apenas raspe a superfície de temas significativos como a abolição da escravatura pelo 13º Emenda.

O filme também explora a complexa dinâmica social de uma nação que se reconstruía após a Guerra Civil, destacando a importância do heroísmo cotidiano na preservação da coesão social. A trama se aprofunda quando Kidd se depara com Johanna Leonberger, interpretada por Helena Zengel, uma jovem de origem alemã-americana criada por indígenas Kiowa, cuja trajetória se entrelaça com a dele em uma jornada cheia de desafios e descobertas.

“Relatos do Mundo” se desdobra como um filme de estrada cativante, onde os protagonistas enfrentam tanto dilemas internos quanto ameaças externas, em um contexto de fronteira selvagem. A direção de Greengrass e a atuação de Hanks e Zengel trazem à tela uma história de coragem, identidade e a busca por pertencimento, embalada por uma trilha sonora envolvente de James Newton Howard que amplifica a tensão e o drama da narrativa.

A abordagem do filme não só evidencia as tensões raciais e culturais inerentes à formação dos Estados Unidos, mas também ilumina o papel dos imigrantes na construção da nação. Em meio a tiroteios e perigos, a relação entre Kidd e Johanna se fortalece, simbolizando a possibilidade de reconciliação e união em um país fragmentado. “Relatos do Mundo” é, assim, uma reflexão sobre a resistência humana e a capacidade de transformação, ancorada em performances memoráveis e uma direção que equilibra com maestria elementos de drama e ação.

Filme: Relatos do Mundo

Direção: Paul Greengrass

Ano: 2020

Gêneros: Drama/Ação

Nota: 10