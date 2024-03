Inspirado em best-seller lido por mais de 10 milhões de pessoas, romance adolescente na Netflix vai derreter seu coração

Baseado no romance de Ali Novak, “Minha Vida com a Família Walter” traz mais uma história que, embora genérica e clichê, aborda o amadurecimento e o romance na adolescência. Adaptada para as telas por Melanie Halshall e a equipe responsável por “A Barraca do Beijo” na Netflix, a trama acompanha Jackie (Nikki Rodriguez), uma adolescente nova-iorquina de 15 anos de idade cuja vida é virada de cabeça para baixo após perder toda sua família em um acidente de carro.

O único parente de Jackie é seu tio, que é quem aparece para comunicar a tragédia. Porém, não é ele quem fica responsável por ela. O testamento de sua mãe, escrito há mais de 10 anos, determina que a filha seja entregue aos cuidados de sua melhor amiga, Katherine Walter (Sarah Raffaerty), uma mãe de oito filhos que vive em um rancho no Colorado.

Jackie, antes uma aluna exemplar de um colégio particular na cidade grande, com sonhos de entrar em Princeton, agora se vê em uma cidadezinha rodeada pela natureza, frequentando um colégio público e dividindo a casa com seis adolescentes, duas crianças e os pais de todos eles, Katherine e George (Marc Blucas). Ela precisa se adaptar a essa nova realidade.

É claro que as coisas não são fáceis. Além de lidar com o impacto devastador de perder toda sua família, Jackie precisa enfrentar a rivalidade dos irmãos Cole (Noah Lalonde) e Alex (Ashby Gentry), que estão interessados romanticamente nela.

Cole, um ex-atleta cujo sonho de se tornar jogador de futebol americano foi interrompido por uma lesão, agora se vê fora do time e com notas insuficientes para ingressar na universidade. Fracassado e ansioso em relação ao futuro, ele desconta sua frustração nas garotas da escola, iludindo-as com seu interesse romântico. E Jackie, focada em seu futuro e sem paciência para relacionamentos, torna-se uma presa sedutora para seus jogos.

Por outro lado, há Alex, um rapaz inteligente, tímido e romântico que também se interessa por Jackie. No entanto, uma experiência traumática em um relacionamento anterior o deixa paranoico em relação a Cole e à própria Jackie. Ambos os rapazes parecem extremamente possessivos em relação a ela, criando uma situação complicada na trama.

Embora Jackie pareça mais inclinada a se envolver com Cole do que com Alex, seguindo a velha história de que as mulheres são atraídas pelos “bad boys”, a dinâmica entre os personagens se desenvolve em meio a essa disputa de atenção.

A história adolescente é previsível e genérica, sem trazer nada de novo aos dramas românticos juvenis. Ainda assim, serve como um passatempo leve para os momentos em que nada mais parece interessante.

Série: Minha Vida com a Família Walter

Direção: Jerry Ciccoritti, Winnifred Jong e outros

Ano: 2023

Gênero: Romance/Comédia/Drama

Nota: 8/10