Filme divertido e adorável que vai te fazer querer ficar em casa no fim de semana acaba de chegar à Netflix

Ser autêntico nem sempre é fácil. Nem todo mundo valoriza a originalidade. Os trabalhos artísticos são frequentemente moldados para se encaixar nos padrões do mercado, tornando-os vendáveis e lucrativos. Este é um dos temas por trás de “Pedro Coelho 2: O Fugitivo”, que está na Netflix. O filme começa com o casamento de Thomas (Domhnall Gleeson) e Bea (Rose Byrne). No entanto, Thomas ainda não confia plenamente em Pedro (James Corden), o coelhinho atrevido que mora no jardim. Mas Pedro quer uma trégua. Ele deseja mostrar para Thomas que é digno de sua confiança e, por isso, tenta proteger o pomar, mantendo outros animais afastados da plantação.

Um dia, Thomas flagra Pedro com tomates na mão e interpreta a situação de forma equivocada. Pedro estava tentando proteger os tomates, mas Thomas acha que ele está tentando roubá-los. Thomas o acusa e pede para que Pedro mantenha suas mãos longe de seu pomar. Durante um passeio na cidade, Pedro conhece Barnabas (Lennie James), um coelho transgressor que lidera uma gangue de gatinhos atrevidos. Ele ensina alguns truques das ruas para Pedro e o acolhe como um protegido.

Quando Bea sai em uma viagem à Londres para se reunir com o editor de livros Nigel Basil-Jones (David Oyelowo), Pedro fica para trás e se envolve em várias confusões. Acreditando que está prestes a ser expulso do quintal, Pedro e seus amigos, Flopsy (Margot Robbie), Mopsy (Elizabeth Debicki), Cottontail (Aimee Horne) e Benjamin (Colin Moody), se unem à horda de malfeitores de Barnabas, apenas para depois descobrir que ele é um amigo impostor.

Enquanto isso, Bea é manipulada por Nigel para modificar suas histórias de Pedro Coelho. Ela, assim como a criadora da série de livros, Beatrix Potter, cria uma coleção de livros sobre o coelhinho Pedro e seus amigos, pintando cuidadosamente cada ilustração. Nigel, no entanto, quer transformar o produto em algo altamente comercial e americanizado, sugerindo coelhinhos com camisetas estampadas, pranchas de surfe e ukuleles. Ele quer os coelhinhos em barcos, aviões e motos, deturpando o ambiente e os personagens que inspiraram Bea.

Enquanto faz uma autocrítica refletindo sobre como o capitalismo empobrece o valor intelectual e criativo das coisas, o filme de Will Gluck cria uma aventura para Pedro cheia de aprendizados sobre amizade, lealdade e bondade, também ensinando sobre confiança e rebeldia.

Pedro Coelho é inspirado nas histórias de Beatrix Potter, uma escritora do século 19, que nasceu em família abastada e recebeu educação vitoriana. Muito ligada ao pai, ela e o irmão foram criados em um ambiente que estimulou o desenvolvimento artístico e intelectual. Eram levados para o campo nas férias e possuíam vários animais de estimação, que a inspiraram em suas histórias. Influenciada pelos Irmãos Grimm e pelas ilustrações de Walter Crane, ela começou a carreira vendendo cartões de Natal e, mais tarde, conseguiu publicar suas histórias pela editora Frederick Warne & Co., se tornando, ainda hoje, um fenômeno da literatura infanto-juvenil.

Filme: Pedro Coelho 2: O Fugitivo

Direção: Will Gluck

Ano: 2021

Gênero: Animação/Infantil/Comédia

Nota: 8/10