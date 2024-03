Drama argentino perfeito que acaba de pousar na Netflix e vai te atingir como uma pancada no estômago

Do cineasta argentino Sebastián Borensztein, conhecido por trás dos aclamados “Um Conto Chinês” e “A Odisseia dos Tontos”, ambos estrelados pelo renomado e versátil Ricardo Darín, “Descanse em Paz” é uma produção da Netflix, recém-lançada. Este thriller envolvente é adaptado do romance homônimo de Martín Baintrub. A narrativa se estende por 15 anos, iniciando em 1994. Sergio Dayan, interpretado vorazmente por Joaquín Furriel, é um empresário endividado que nutre um profundo amor por sua família, mas se vê acuado diante de ameaças por não conseguir saldar suas dívidas.

Sob o risco iminente de perder sua família para um credor implacável, Sergio vislumbra uma solução radical: a própria morte. Há alguns anos, ele contratou um seguro de vida, agora sua única esperança para mitigar os enormes problemas financeiros que enfrenta. Contudo, tirar a própria vida pode ser uma medida extrema. Em meio a um ataque terrorista com um carro-bomba, Sergio tem um insight: desaparecer para sempre e ser dado como morto.

Assim que surge a oportunidade, ele simplesmente desaparece do local, mudando-se para o Paraguai, sem jamais dar notícias à sua família, que genuinamente acredita na fatalidade do evento. Longe de casa, visando proteger aqueles que ama, Sergio inicia uma nova vida em um ambiente desconhecido.

Enquanto isso, sua família se reergue após a trágica perda do patriarca. Os credores, agora, se compadecem do sofrimento de Estela (Griselda Siciliani), esposa de Sergio. A diretora da escola, outrora rigorosa com as mensalidades atrasadas, agora oferece bolsas de estudo aos filhos órfãos de pai. Hugo (Gabriel Goity), o homem que ameaçava Sergio e sua família, decide perdoar a dívida, reconhecendo o sofrimento da viúva ao criar os filhos sozinha. Enquanto Estela luta para manter a sanidade diante da perda do marido e da responsabilidade de criar os filhos por si só, ela também começa a vislumbrar novos horizontes em sua vida.

Mais de uma década depois, o mundo mudou. As redes sociais facilitaram o reencontro com antigos conhecidos, antes perdidos para o tempo. Ainda sentindo falta de sua família e sofrendo pela ausência em suas vidas, Sergio decide procurá-los. Ao reencontrá-los, descobre que seguiram em frente sem ele. Pior ainda, seguiram em frente com Hugo, que se casou com Estela e assumiu habilmente o papel de pai dos enteados.

É Hugo quem conduz a filha de Sergio ao altar para entregá-la ao noivo. Diante dessa reviravolta chocante, Sergio é consumido por um ódio avassalador e busca vingança contra aquele que lhe tirou tudo o que tinha. Em uma trama complexa, intrigante e repleta de reviravoltas, somos confrontados com os dilemas morais enfrentados pelos personagens, especialmente o protagonista, um ser humano ambíguo e imperfeito.

Com uma interpretação fenomenal de Furriel, cada emoção vivenciada por seu personagem é transmitida com precisão impressionante. Através de seus olhos transparentes e sinceros, somos conduzidos a uma jornada de autoconhecimento e conflitos que nos faz questionar quem são os verdadeiros responsáveis, percebendo que todos somos vítimas de nossas imperfeições, hesitações e das vicissitudes do destino.

“Descanse em Paz” é uma obra cinematográfica de alta qualidade, evidenciando o notável posicionamento do cinema argentino na arena global, merecendo cada vez mais destaque e visibilidade. O filme de Borensztein é um golpe visceral.

Filme: Descanse em Paz

Direção: Sebastián Berensztein

Ano: 2024

Gênero: Suspense/Drama

Nota: 9/10