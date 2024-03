O romance de ação de 1 bilhão de reais, que foi assistido por 250 milhões de pessoas, está na Netflix

Personagens cativantes em narrativas onde carros poderosos desempenham um papel crucial são fundamentais. Um jovem deslocado, afetado por uma leve perda auditiva, poderia justificar suas escolhas questionáveis nesse contexto. Baby, o foco de “Em Ritmo de Fuga”, escolhe o caminho do crime, encarando sua situação como um revés do destino, sem atribuir culpa a outrem. É um jovem que comete delitos, mas sofre de problemas auditivos.

Baby pode não reconhecer isso como um mecanismo de defesa do cérebro para lidar com traumas severos, que o jogaram nesse mundo de silêncio forçado; porém, Edgar Wright, o diretor, caracteriza o anti-herói com um charme rebelde que consegue tocar corações endurecidos. Para isso, contou com a presença cativante de Ansel Elgort, que com habilidade e carisma, torna crível a faceta de um jovem de aparência inocente, ocultando um interior profundamente atormentado. A química entre Elgort e Wright é evidente sempre que Baby aparece em cena, a qual, eventualmente, é enriquecida pela entrada de Lily James na trama, tornando a dinâmica do relacionamento central algo impossível de ignorar.

Talvez influenciado por suas experiências traumáticas, Baby desenvolveu uma habilidade excepcional para dirigir sob pressão — e todas as situações são desafiadoras em sua profissão como motorista de fuga para uma equipe de ladrões liderada por Doc, interpretado por Kevin Spacey. Doc é o estrategista que informa seus comparsas dos planos antes de despachá-los com Baby, cujo talento brilha mesmo enquanto escuta música incessantemente para silenciar o zumbido em seus ouvidos, um resquício do acidente que transformou sua vida. Para Baby, a existência é ditada pela velocidade, mas é a música de seus iPods que orienta suas ações diárias e seu modo de trabalhar, permitindo-lhe escapar, mesmo que momentaneamente, de sua realidade e desventura, conferindo a “Em Ritmo de Fuga” uma essência única, quase como um musical onde as melodias são fundamentais.

Desde o início, a equipe de Doc inicia um assalto a um banco, deixando Baby no carro ao som de “Bellbottoms”, de Jon Spencer Blues Explosion, imerso na música sem o uso de fones. A tensão aumenta quando Buddy (Jon Hamm), Darling (Eiza Gonzalez) e Griff (Jon Bernthal) retornam, carregados de dinheiro, e o filme assume um ritmo frenético. As sequências de perseguição, meticulosamente dirigidas por Wright, destacam-se como algumas das mais memoráveis do cinema contemporâneo. Wright, sem esquecer o elemento musical, concebe o enredo e a trilha sonora como um conjunto unificado, com Baby carregando o peso de fazer o público acreditar em sua realidade permeada por música.

Assim como os videoclipes de outrora, “Em Ritmo de Fuga” sugere que a música tem um papel preponderante, mas a escolha de Wright de focar no aspecto rítmico não compromete a solidez da trama. A ação é o ponto alto, mantendo-se consistente até uma reviravolta surpreendente que conclui a jornada de Baby e Debora. Enquanto o desfecho não chega, Baby é forçado a continuar como o condutor nas missões cada vez mais audaciosas de Doc, devido a uma dívida pendente com o criminoso. Lily James, como Debora, reinsere a possibilidade de uma vida ordinária para Baby, apesar de simples e mal remunerada, desde que acompanhada pelo amor. Como é típico nesse gênero de filme, uma vez que se desvia do caminho, é impossível retornar ao antigo modo de vida. No entanto, Debora oferece a Baby a chance de corrigir seu percurso, embora isso pareça mais um desejo do que uma realidade palpável.

É natural colocar “Em Ritmo de Fuga” lado a lado com outras obras semelhantes. “Drive” (2011), dirigido por Nicolas Winding Refn, parece ter sido uma fonte de inspiração para Wright, desde a construção do protagonista até a gestão de suas

Filme: Em Ritmo de Fuga

Direção: Edgar Wright

Ano: 2017

Gênero: Ação/Romance

Nota: 9/10