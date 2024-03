7 filmes imperdíveis que chegaram recentemente à Netflix e vão te fazer querer ficar em casa

Em meio ao frenesi cotidiano, poucas coisas rivalizam com a sensação aconchegante de se entregar a uma boa sessão de cinema em casa. E com a Netflix, essa experiência atingiu novas alturas de excelência. Prepare-se para uma jornada cinematográfica como nenhuma outra, pois apresentamos uma seleção primorosa de filmes recém-adicionados que prometem prender sua atenção e alimentar sua paixão pelo cinema. De dramas emocionantes a aventuras eletrizantes, esses filmes têm o poder de transportá-lo para mundos completamente novos, tudo isso sem sair do conforto do seu lar. Então, prepare a pipoca, aconchegue-se no sofá e embarque nesta viagem extraordinária através do cinema diretamente da sua sala de estar.

O Astronauta (2024), Johan Renck Larry Horricks / Netflix Após seis meses isolado nos confins do sistema solar, o astronauta Jakub teme que seu casamento com Lenka esteja em risco ao retornar à Terra. Desesperado, Jakub busca a ajuda de Hanuš, uma criatura misteriosa em sua nave, para decifrar os problemas em seu relacionamento antes que seja tarde demais. Hanuš torna-se o confidente improvável de Jakub nesse drama espacial. Em meio aos confins do sistema solar, Jakub busca respostas para os problemas em seu casamento com Lenka. A ajuda de Hanuš revela nuances inesperadas, mergulhando Jakub em uma jornada emocional para consertar sua relação antes que retorne à Terra. O filme, com sua combinação única de sci-fi e drama romântico, promete explorar as complexidades do amor em um contexto intergaláctico.

Pedido Irlandês (2024), Janeen Damian Patrick Redmond / Netflix Quando o amor de sua vida fica noivo de sua melhor amiga, Maddie coloca seus sentimentos de lado para ser madrinha no casamento deles na Irlanda. Dias antes do casal se casar, Maddie faz um desejo espontâneo por amor verdadeiro e, na manhã seguinte, acorda como a noiva. Com seu sonho parecendo se tornar realidade, Maddie logo percebe que sua verdadeira alma gêmea é outra pessoa. Em meio a essa jornada inesperada, ela se vê confrontando questões de destino, lealdade e autodescoberta, enquanto lida com os altos e baixos emocionais de seguir seu coração. Enquanto se ajusta à sua nova realidade como noiva, Maddie se vê em um dilema emocional, dividida entre honrar os compromissos assumidos e seguir os desejos de seu coração. Confrontada com desafios inesperados e reviravoltas surpreendentes, Maddie é forçada a reavaliar suas prioridades e enfrentar a verdade sobre seus próprios sentimentos.

Sorria (2022), Parker Finn Divulgação / Paramount Players Depois de passar anos tentando fugir de seu próprio trauma de infância trabalhando incansavelmente, a compassiva psiquiatra Rose Cotter está acostumada a tratar os membros mais danificados e vulneráveis da sociedade. O caso intrigante de Laura, no entanto, é uma história diferente. Enquanto a doutora Cotter tenta racionalizar as terríveis alucinações da jovem profundamente perturbada, encontros arrepiantes com o inexplicável fazem a terapeuta reconsiderar. Agora, ela está perdendo o controle da realidade. Será que Rose pode lidar com o passado sombrio e confrontar o sorriso, o sorriso inquietante da morte? Enquanto mergulha nos mistérios da mente humana e nas sombras do passado, ela é confrontada com seus próprios medos e demônios interiores, questionando sua própria sanidade e determinação.

Drive My Car (2021), Ryûsuke Hamaguchi Divulgação / Diaphana Films Kafuku é um ator de meia idade casado com Oto, uma roteirista, a quem é devoto. Anos atrás, o casal sofreu uma perda devastadora, que levou a Oto a encontrar consolo em relacionamentos com outros homens. Até que uma nova tragédia ocorre na vida de Kafuku, a morte repentina de Oto. Dois anos depois, tentando juntar seus próprios cacos, Kafuko aceita dirigir uma produção experimental em Hiroshima. Por normas de segurança, o novo trabalho vem com a exigência de que ele aceite a motorista que foi designada para levá-lo a todos os lugares. Misaki, a encarregada pelo transporte de Kafuku, é uma jovem de 20 de poucos anos calada. Conforme eles convivem respeitosamente, desenvolvem uma amizade especial e confortável.

Limbo (2020), Ben Sharrock Divulgação / Caravan Cinema Omar é um jovem músico sírio que se encontra em uma ilha remota na Escócia, enquanto espera o resultado de seu pedido de asilo. Ele enfrenta desafios de adaptação à nova cultura e à espera angustiante pelo destino de sua vida. O enredo aborda questões de identidade, pertencimento e solidão, com um toque de humor e melancolia. É uma jornada emocionalmente cativante sobre esperança e deslocamento. Enquanto o protagonista se vê em meio a um ambiente estranho e muitas vezes surreal, ele forma laços com outros solicitantes de asilo, cada um lidando com suas próprias lutas e esperanças. A narrativa mergulha nas complexidades da experiência humana em situações extremas, oferecendo uma reflexão sensível sobre temas universais como pertencimento, amizade e esperança.

Um Pequeno Favor (2018), Paul Feig Divulgação /BRON Studios A trama gira em torno da improvável amizade entre Stephanie, uma mãe blogueira e viúva, e Emily, uma mulher elegante e misteriosa. Quando Emily desaparece misteriosamente, Stephanie embarca em uma busca para descobrir a verdade por trás do sumiço de sua amiga. Ao investigar a vida de Emily, Stephanie descobre segredos obscuros e reviravoltas surpreendentes. O enredo é construído com elementos de suspense, mistério e humor negro, mantendo o espectador intrigado com cada revelação. A narrativa explora temas como traição, amizade e o preço da perfeição aparente. Com reviravoltas inesperadas e performances marcantes, o filme oferece uma experiência cinematográfica envolvente e imprevisível.