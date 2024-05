A melhor comédia romântica dos últimos 4 anos está na Netflix

Alice Wu, nascida em 1970 em San Jose, na Califórnia, é uma cineasta talentosa cujo percurso cinematográfico começou em 2004 com seu primeiro filme, “Livrando a Cara”. Passaram-se dezesseis anos até que ela retornasse às telas com “Você Nem Imagina”. Entretanto, o que ocupou seu tempo durante todos esses anos? Engenheira de software, Wu é originária da Bay Area e se formou em uma das mais renomadas universidades americanas, Stanford.

“Livrando a Cara” foi um projeto que surgiu de forma orgânica enquanto ela cursava roteiro na Universidade de Washington. Após o lançamento do filme, sua mãe adoeceu, e Wu dedicou-se integralmente aos cuidados dela, afastando-se da produção cinematográfica por um longo período. Além de cuidar da mãe, Wu trabalhou como engenheira de software, construindo uma sólida carreira nessa área.

Mesmo assim, dentro dela ardia a chama da persistência, levando-a a retornar ao mundo do cinema após mais de uma década e meia. Sua própria jornada como mulher asiática nos Estados Unidos inspirou as ideias que culminaram em seu segundo longa-metragem.

“Você Nem Imagina”, uma comédia romântica adolescente com nuances de maturidade e reflexões profundas, obteve grande sucesso na Netflix. Além de explorar a fluidez da sexualidade de seus personagens, o filme retrata a vida de Ellie Chu (Leah Lewis), uma jovem de ascendência asiática que vive com seu pai, um imigrante chinês conservador, em uma pequena cidade do interior.

Ellie é uma adolescente excepcionalmente responsável, dedicada aos estudos e à manutenção do lar, trabalhando em tarefas escolares e serviços extras para ajudar financeiramente sua família. O roteiro do filme é inspirado na peça teatral “Cyrano de Bergerac”, de Edmond Rostand. Ellie, dotada de habilidades na escrita, é contratada pelo atleta Paul (Daniel Diemer) para escrever cartas à garota de seus sonhos, Aster (Alexxis Lemire).

Por meio dessas cartas, Paul espera conquistar o coração da beldade colegial. Contudo, durante essa troca de correspondências, Ellie, fingindo ser Paul, descobre que tem muito mais em comum com Aster do que imaginava. Elas compartilham não só o gosto pela literatura, poesia e filosofia, mas também questões existenciais e sentimentos profundos.

À medida que o enredo se desenrola, Ellie também se vê apaixonada por Aster. Entretanto, a situação se complica quando Paul, ao se relacionar com Ellie, se apaixona pela essência da garota, percebendo que sua beleza vai muito além da aparência. Essa complexidade amorosa resulta em situações embaraçosas para o trio de protagonistas.

É importante destacar que o romance de Alice Wu se diferencia das típicas comédias românticas adolescentes ao abordar temas profundos como identidade, pertencimento, amor como um sentimento frágil e volátil, e a sexualidade como algo fluido. A narrativa poética de Wu confere ao seu filme uma profundidade e inspiração singulares.

Filme: Você Nem Imagina

Direção: Alice Wu

Ano: 2020

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 9/10