Baseado em entrevista mais escandalosa da família real britânica, filme na Netflix vai te deixar arrepiado

“A Grande Entrevista”, o mais recente thriller jornalístico de Philip Martin, que estreou recentemente na Netflix, mergulha em um cenário onde o idealismo confronta o sensacionalismo, oferecendo uma trama cativante que mantém os espectadores presos do início ao fim. O cerne desse envolvimento reside na crescente tensão que permeia cada cena. Inspirado na entrevista real do príncipe Andrew no programa da BBC, Newsnight, o enredo se desenrola em torno das negociações de Sam McAlister (Billie Piper) com a equipe do príncipe, visando garantir sua total transparência sobre a relação com Jeffrey Epstein, conhecido por seus crimes sexuais.

Com data, horário e local definidos, tanto entrevistador quanto entrevistado tiveram 70 horas para se prepararem para o embate verbal que poderia resultar na desgraça do príncipe. A meticulosa preparação de Emily Maitlis (Gillian Anderson), a entrevistadora, foi fundamental. Com o suporte de toda a equipe de produção, eles revisaram minuciosamente os eventos ligando Andrew e Epstein, planejando cada pergunta e antecipando uma variedade de respostas possíveis, bem como as reações de Maitlis a cada uma delas.

A necessidade de Andrew de quebrar o silêncio sobre sua controversa ligação com Epstein, um criminoso condenado por tráfico sexual e outros crimes, era premente. Epstein, acusado por inúmeros casos de abuso sexual e exploração de menores, foi condenado apenas em dois deles, o primeiro em 2008. Sua morte em 2019, sob custódia, suscitou suspeitas de suicídio.

Apesar de manter-se em silêncio sobre o escândalo até 2020, Andrew enfrentava uma intensa pressão midiática para se manifestar. Sam McAlister assumiu a tarefa quando a perspectiva de conseguir a entrevista parecia remota. Com determinação, ela negociou e realizou múltiplas reuniões com a equipe do príncipe até garantir o acordo.

A ingenuidade demonstrada por Andrew e sua equipe ao aceitar uma entrevista que poderia levar à sua ruína é desconcertante. O filme de Philip Martin, baseado no livro de Sam que detalha toda a situação, expõe como até mesmo os poderosos podem ser engolidos. O príncipe se preparou minuciosamente para o interrogatório, mas parece desconectado da realidade, envolto em seu próprio mundo de privilégios e honra.

O incansável esforço de Sam McAlister, reconhecida por sua habilidade única de alcançar pessoas inacessíveis, é louvável. Apesar de sua aparência peculiar, que a destacava como uma figura singular no mundo do jornalismo, ninguém estava tão determinado quanto ela a alcançar o impossível.

Rufus Sewell personifica o príncipe Andrew como um homem que se embola em suas próprias palavras e pensamentos, um fracasso inerente que, por muito tempo, se valeu de seu poder, influência e riqueza para escapar de situações desfavoráveis. No entanto, Sewell nos lembra que, apesar da pompa real, eles são simples mortais, vulneráveis como qualquer um de nós.

Filme: A Grande Entrevista

Direção: Philip Martin

Ano: 2024

Gênero: Biografia/Drama

Nota: 9/10