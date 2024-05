Suspense de ação na Netflix, estrelado pelo filho de Clint Eastwood, vai te deixar sem fôlego

A arte é frequentemente acusada de monotonia, mas o cinema trabalha arduamente para afastar essa crítica. As maiores mudanças sociais sempre começam no indivíduo, como defendido pelo sociólogo Max Weber (1864-1920). A salvação da humanidade passa pelo reconhecimento e correção de nossos próprios erros, uma tarefa difícil de ser alcançada. Nossa redenção ou ruína é uma responsabilidade pessoal, e arrependimento e recomeço são sempre possíveis. O cinema contribui para esse processo, abordando temas profundos e criando personagens que representam a mudança, mesmo que não mudem de fato.

“Instinto Assassino” (2022), dirigido por David Hackl, não é particularmente original em seu título, mas oferece momentos memoráveis. A história segue um jovem com problemas legais, familiares e um diagnóstico psiquiátrico que o leva a buscar estabilidade e uma chance de recomeço. Dylan Forrester, interpretado por Scott Eastwood, é um sociopata que ganha liberdade condicional e retorna para casa a tempo de participar do funeral de seu irmão mais novo, Sean. Esse retorno desencadeia uma série de reviravoltas para ele e sua família. Hackl utiliza a crescente desarmonia na jornada de Dylan para criar um cenário de destruição. Enfrentando a hostilidade de todos, incluindo sua mãe, Linda, interpretada por Brenda Bazinet, que o culpa pela morte de Sean, Dylan também deve lidar com mercenários que invadem a casa de Linda em busca de um tesouro.

O verdadeiro vilão do roteiro de Christopher Borrelli é Cole, interpretado por Kevin Durand, que se destaca no filme. Dylan tenta proteger sua família da ira de Cole, que parece ter motivações além da simples ganância. Rejeitado por sua mãe, Dylan busca aconselhamento com seu psiquiatra, o ambíguo Dr. Alderwood, interpretado por Mel Gibson, enquanto tenta escapar da detetive Shaughnessy, vivida por Famke Janssen, uma agente do FBI determinada a mantê-lo sob controle. A história atinge seu clímax com uma grande reviravolta.

A complexa personalidade de Dylan, rejeitado por todos, é revelada de maneira eficaz. Hackl demonstra habilidade em explorar as nuances sombrias de seu personagem principal. A introdução da detetive Shaughnessy intensifica o mistério em torno de Dylan, fazendo o público questionar suas intenções. Scott Eastwood ainda tem um longo caminho a percorrer, e se seguir os passos de seu pai, Clint, pode alcançar realizações maiores do que suas atuações atuais sugerem.

Livro: Instinto Assassino

Direção: David Hackl

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Mistério

Nota: 8/10