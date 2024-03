Uma das mais belas histórias de amor do cinema dos últimos 5 anos está na Netflix

No ano de 1840, uma mulher dedicava-se a escavar o solo, procurando vestígios de vidas milenares na obra cinematográfica “Ammonite”. Este filme retrata com delicadeza a trajetória de Mary Anning (1799-1847), destacada paleontóloga britânica.

Anning passou anos de sua vida explorando a costa e desenvolvendo técnicas para identificar e classificar fósseis de amonites, mostrando evidências desses antigos cefalópodes do Devoniano, um período marcado pelo desenvolvimento de peixes, algas e corais. Essas descobertas remontam a uma era de aproximadamente 400 milhões de anos atrás, uma época crucial para a evolução da vida na Terra, que pavimentou o caminho desde os oceanos até o surgimento dos primeiros hominídeos há 2,5 milhões de anos.

A paixão de Anning pela descoberta e pelo desconhecido é capturada com maestria no filme de Francis Lee, que também explora um aspecto íntimo da vida da paleontóloga, envolvendo uma intensa relação amorosa. Lee habilmente mostra que Anning não era unidimensional, destacando sua dedicação à paleontologia apesar das dificuldades. Contudo, a autenticidade do relacionamento retratado em “Ammonite” é questionada, embora isso não desmereça o impacto de Anning na ciência.

O cotidiano de Anning, vivendo com sua mãe Molly em Lyme Regis, é apresentado com uma rotina de dedicação às escavações, contrastando com a atribuição injusta de suas descobertas a homens, como foi o caso de alguns fósseis de répteis marinhos.

A chegada de Roderick Murchison, interpretado por James McArdle, e sua esposa Charlotte, trazida à vida por Saoirse Ronan, insere um dinamismo à narrativa, com a relação entre Mary e Charlotte se desenvolvendo de forma significativa. Ronan e Kate Winslet, que interpreta Anning, formam uma dupla convincente cuja química domina a tela.

O filme não apenas aborda a história de Anning, mas também critica a subordinação feminina da época, retratando mulheres talentosas relegadas a papéis secundários na sociedade. Anning, mesmo após séculos, permanece um símbolo de resistência contra essas normas.

Filme: Ammonite

Direção: Francis Lee

Ano: 2020

Gêneros: Romance/Drama/Biografia

Nota: 8/10