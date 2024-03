O melhor filme de romance do cinema mundial, nos últimos 2 anos, está na Netflix

Uma distinta dama inglesa, oriunda de um meio aristocrático e abastado, encontra-se em um casamento desafortunado nos anos subsequentes à Grande Guerra, um período crucial para o avanço industrial global. A paixão dela não se direciona ao vigoroso jardineiro, admirador das obras de James Joyce, mas ao que este representava de encantador e genuíno em sua vida restrita. “O Amante de Lady Chatterley” narra não apenas uma história de amor, mas também explora as complexidades do ressentimento que pode crescer no silêncio, camuflado por gestos de aparente gentileza, em uma trama que dança entre a beleza e a tragédia. A diretora francesa Laure de Clermont-Tonnerre traz à tela esta narrativa com uma sensibilidade que captura a essência de uma era onde os sentimentos eram intensamente vividos e podiam ser tanto sublimes quanto destrutivos.

A protagonista, Lady Chatterley, é retratada com mais proeminência do que seu discreto amante, destacando sua figura como uma mulher notavelmente progressista para sua época, embora vivesse em uma sociedade ainda distante da igualdade de gêneros. Apesar do romance original de D. H. Lawrence sugerir um passado amoroso diversificado para Constance Reid, a adaptação cinematográfica, sob o roteiro de David Magee e a atuação de Emma Corrin, apresenta-a com uma ousadia que desafia os padrões morais da época, porém permanecendo fiel à essência da personagem descrita por Lawrence.

O enredo se desenrola em torno da vida de Constance e seu marido Clifford Chatterley, interpretado por Matthew Duckett, após este retornar paralisado da guerra e decidir se isolar na propriedade de Wragby. A diretora Clermont-Tonnerre explora as dinâmicas de isolamento e desespero, reminiscentes de seu trabalho anterior em “Mustang – Alma Indomável”, enfocando na inquietação interna de Lady Chatterley que a leva ao encontro transformador com Oliver Mellors, o guarda-caça.

Mellors, interpretado por Jack O’Connell, e Constance desenvolvem uma relação improvável, mas profundamente conectada, afastando-se dos julgamentos superficiais. A personagem de Mellors, um veterano de guerra que retorna à pobreza e ao desamparo, contrasta com a posição social de Constance, criando um pano de fundo para um enredo de redenção e descoberta mútua, onde o amor se apresenta como um refúgio e, ao mesmo tempo, um campo de batalha emocional.

À medida que a história avança para seu clímax, ambas as personagens enfrentam suas próprias lutas contra o preconceito e a adversidade, culminando em uma busca por renovação e esperança, apesar das cicatrizes deixadas pelos conflitos internos e externos. A cinematografia, empregando técnicas de fotografia antigas, imerge o espectador na atmosfera da época, capturando tanto a beleza quanto a melancolia da narrativa, em uma celebração da complexidade das relações humanas e da capacidade de encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios.

Filme: O Amante de Lady Chatterley

Direção: Laure de Clermont-Tonnerre

Ano: 2022

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 9/10