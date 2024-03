O filme mais perturbador do cinema nos últimos 2 anos chegou à Netflix e vai te causar calafrios até o último segundo

Lançado por Parker Finn em 2022, “Smile” apresenta uma revitalização do gênero de terror psicológico, trazendo uma combinação inovadora de elementos tradicionais e novas abordagens. A história se concentra em uma profissional da saúde mental que vivencia um evento traumático com um paciente e, a partir daí, é perseguida por acontecimentos sobrenaturais e sorrisos perturbadores. Finn, ao comando da direção, mantém o público em constante tensão, alternando entre sustos inesperados e uma atmosfera opressiva que domina o filme.

Este longa explora temas como trauma, culpa e o desafio de superar adversidades do passado, mesclando-os habilmente com elementos sobrenaturais, questionando a percepção de realidade da protagonista. A atuação no papel principal é excepcionalmente convincente, enriquecendo a experiência do terror e o desmoronamento psicológico vivido pela personagem. Contudo, o filme ocasionalmente recorre a clichês do gênero, o que pode diminuir o impacto de suas inovações e da tensão meticulosamente construída.

A dimensão sonora de “Smile”, que engloba tanto os efeitos especiais quanto a trilha sonora, desempenha um papel crucial em amplificar a atmosfera de medo, especialmente em cenas chave. A cinematografia, executada com habilidade, emprega uma variedade de técnicas para realçar tanto os momentos de alta tensão quanto aqueles de terror mais sutil. A recorrência de certos símbolos e imagens enriquece a narrativa, provocando interpretações variadas e discussões sobre os temas abordados.

No decorrer do filme, “Smile” enfrenta o desafio de manter sua originalidade. Elementos do enredo e o desenvolvimento de personagens podem parecer reutilizados para aficionados por terror, criando um ar de déjà vu em certos segmentos da trama. Apesar disso, o filme consegue manter seu encanto com uma produção técnica de alto nível e cenas impactantes que ficam gravadas na memória do espectador.

Em termos de impacto na cultura popular, “Smile” aborda de maneira pertinente questões contemporâneas, como o preconceito contra problemas de saúde mental e a sensação de isolamento, ressoando profundamente com o público atual. Embora não revolucione o gênero, a obra de Finn é uma valiosa contribuição ao terror psicológico, capaz de instigar reflexão e arrepios. O filme se sobressai pelo equilíbrio entre o clássico e o novo e pela forma como explora o medo do incerto, apoiado por uma performance memorável e uma direção que demonstra um profundo conhecimento dos elementos fundamentais para um suspense de sucesso.

Filme: Smile

Direção: Parker Finn

Ano: 2022

Gênero: Suspense/Terror

Nota: 9/10