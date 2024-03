Um dos melhores filmes de ação do século 21, suspense com Mark Wahlberg chega à Netflix

A vida adulta está repleta de momentos decisivos, muitos dos quais nos colocam frente a escolhas difíceis que, querendo ou não, acabam por moldar nossas identidades. É nesse cenário que somos apresentados a Bob Lee Swagger em “Atirador”, um ex-fuzileiro cuja busca por redenção parece apenas intensificar seu sofrimento. Sob a direção habilidosa de Antoine Fuqua e com um roteiro que foge do convencional de Jonathan Lemkin, a trama se aprofunda na figura de um anti-herói interpretado com maestria por Mark Wahlberg. Wahlberg entrega uma atuação que capta a essência de um personagem ao mesmo tempo simples e complexo, bruto e sensível.

A trama se desenrola em meio a cenários que alternam entre a serenidade de paisagens naturais e a tensão do enredo principal, com a cinematografia de Peter Menzies Jr. proporcionando um contraponto visual à narrativa carregada de Lemkin. Baseado no livro “Point of Impact” de Stephen Hunter, o filme explora a trajetória de Swagger, um atirador de elite cujas habilidades foram forjadas nas adversidades da Guerra do Vietnã. Inspirando-se na vida real do sargento Carlos Norman Hathcock II, um lendário atirador de elite americano, a história traz à tona a dualidade de um homem marcado pela guerra e pela obrigação de seguir instintos quase sobrenaturais em suas missões.

Fuqua, reconhecido por sua atenção aos detalhes e por narrativas centradas em personagens com almas atormentadas pelo peso de escolhas morais, constrói um retrato fiel de Swagger, desde seus dias de glória no campo de batalha até os desafios que enfrenta anos depois. Em uma reviravolta do destino, uma tentativa de assassinato mal explicada contra um líder político coloca Swagger em uma nova batalha, desta vez contra forças que ele não pode simplesmente derrotar com seu rifle.

O filme se destaca não apenas pela performance de Wahlberg, mas também pela presença de Danny Glover no papel de Isaac Johnson, que representa as sombras por trás dos semblantes aparentemente inofensivos, os verdadeiros adversários que Swagger deve enfrentar. “Atirador” é uma viagem intensa pelo universo de um homem em busca de justiça, em um mundo onde as verdadeiras batalhas muitas vezes transcendem o campo de batalha.

Filme: Atirador

Direção: Antoine Fuqua

Ano: 2007

Gênero: Ação

Nota: 8/10