O filme mais assistido da atualidade em 127 países é também um dos mais assistidos de 2024 na Netflix

Os dias em que histórias de amor tradicionais dominavam o imaginário popular estão contados, e “Donzela” é um marco nessa transição. Sob a direção de Juan Carlos Fresnadillo, o filme desdobra uma narrativa ousada, entrelaçada com efeitos especiais de última geração. Cenas espetaculares mostram um dragão desencadeando fogo contra guerreiros acuados, enquanto uma jovem, pura como o orvalho matinal, desdobra-se em tarefas rústicas em um reino esquecido.

Dan Mazeau, o roteirista, constrói um paradoxo intrigante entre a figura de uma nobre donzela e a realidade de um labor árduo, tecendo uma trama onde Elodie, herdeira de um trono arruinado, e sua irmã Floria enfrentam adversidades e degradações para sobreviver, chegando ao ponto de trocar relíquias familiares por alimento em uma luta desesperada pela existência.

Desafiando clichês de romances idílicos, Fresnadillo apresenta uma heroína que redefine seu próprio destino, afastando-se da imagem tradicional da donzela em perigo à espera de um salvador.

O filme sugere inicialmente uma história de ascensão e romance para Elodie, filha de lord Bayford, interpretado por Ray Winstone, que se envolve em negociações obscuras visando assegurar um futuro promissor para ela através de um casamento arranjado com o príncipe Henry. Destinada a uma nova vida de prestígio, Elodie embarca em uma jornada para assumir suas responsabilidades como consorte real, com a promessa de tornar-se uma figura influente e consciente dos desafios enfrentados por seu povo.

Millie Bobby Brown encarna Elodie com uma entrega que seduz a plateia, inicialmente pintando um quadro de gratidão e parceria romântica com Henry, papel de Nick Robinson. No entanto, o roteiro de Mazeau prepara o terreno para uma reviravolta inesperada.

A dinâmica entre Elodie, Floria e a madrasta, lady Bayford, interpretadas por Brooke Carter e Angela Bassett, respectivamente, estabelece a base para a evolução da história, que se transforma radicalmente quando Elodie encontra-se confinada em uma caverna, à espera de um ritual misterioso. Neste ponto, a produção brilha com um espetáculo visual de Patrick Tatopoulos e os trajes vibrantes de Amanda Monk, mesclando elementos de “Cinderela” de Charles Perrault com a narrativa contemporânea de “Bela Vingança” de Emerald Fennell, num comentário profundo sobre a condição humana à luz das ideias de Schopenhauer.

Filme: Donzela

Direção: Juan Carlos Fresnadillo

Ano: 2024

Gêneros: Fantasia/Aventura

Nota: 8/10