Comédia romântica leve e bobinha na Netflix vai tocar cada cantinho do seu coração

Lindsay Lohan passou um bom tempo longe dos holofotes, sendo deixada de lado por filmes rentáveis e estrelando pequenas produções irrelevantes. Desde 2022, ela recebeu uma segunda chance e começou a protagonizar comédias românticas para a Netflix. Agora, a estrela se vê diante de uma nova oportunidade de guinar novamente sua carreira, pelo menos entre produções comerciais. “Pedido Irlandês”, de Janeem Damian e escrito por Kirsten Hansen, é um romance engraçadinho e mágico que cai bem para uma sessão da tarde.

Lindsay Lohan interpreta Maddie Kelly, uma editora literária que está secretamente apaixonada por seu escritor mais vendido, Paul Kennedy (Alexander Vlahos). Ela acredita que o sentimento é recíproco, mas, para sua decepção, Paul se apaixona pela amiga de infância dela, Emma Taylor (Elizabeth Tan), e rapidamente pede a moça em casamento. Maddie e Heather (Ayesha Curry), que completam o trio de amigas, embarcam para a Irlanda para serem madrinhas de Emma em seu casamento de conto de fadas com Paul. O cenário é perfeito: um castelo no meio de um campo de lavanda em uma cidade costeira e invernal.

Mas, antes que eu me esqueça, minutos antes de sermos apresentados a esta paisagem mágica e naturalmente deslumbrante, Maddie esbarra com o fotógrafo James Thomas (Ed Speleers) no aeroporto, quando ela confunde sua mala com a dele. Os dois têm um pequeno desentendimento antes de seguirem seus caminhos. Depois disso, Maddie passa a testemunhar a felicidade dos pombinhos apaixonados se sentindo uma azarada no amor.

Triste e reflexiva, Maddie encontra um banco encantador no meio do campo e se senta, desejando que fosse ela no lugar de Emma. Para sua surpresa, o banco é mágico e concede desejos para quem se senta nele por meio de Santa Brígida, chamada pelo padre local de brincalhona e uma santa que “não concede as coisas que você quer, mas aquilo que você precisa”. Diante desta premissa, o desejo de Maddie de se casar com Paul Kennedy é realizado, mas enquanto ela vive uma relação com ele, percebe que o destino é um pouco mais complicado do que ela imaginava.

Acontece que cada pessoa tem seu próprio caminho escrito e quando desejamos algo que não nos pertence, as coisas podem ficar um tanto confusas. É o que acontece com Maddie, que se vê casando com um vestido que detesta, simplesmente porque é o vestido da sorte da família de Paul. Todas as mulheres da linhagem utilizaram aquele mesmo vestido e ela deve dar continuidade à tradição.

Além disso, a mãe de Paul é extremamente autoritária e controladora, permitindo que pouco do que Maddie deseja seja realizado. Rosemary (Jane Seymour), mãe de Maddie, também parece encontrar inúmeros empecilhos em seu caminho e nunca consegue chegar até a Irlanda para comparecer ao casamento da filha. Enquanto isso, Maddie sente que Emma está profundamente triste por abrir mão do amor de sua vida para que sua amiga se case com ele.

Durante uma sessão de fotos com o fotógrafo contratado pela família, James Thomas, aquele com quem a protagonista cruzou no aeroporto, os dois acabam ficando presos em uma tempestade e se apaixonam antes do casamento se realizar.

“Pedido Irlandês”, na Netflix, não inova em nada no gênero e repete os mesmos velhos clichês. Mas é inegável o quanto Lindsay Lohan faz falta no mercado e o quanto ela é querida pelo público. O sentimento de nostalgia e alegria quando a vemos na tela é imediato. Seu brilho e química com Ed Speleers fazem cada minuto desta comédia bobinha valer a pena.

Filme: Pedido Irlandês

Direção: Janeem Damian

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10