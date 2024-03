O romance que acaba de chegar à Netflix e que vale mais que terapia

Tyler Perry tem uma porção de filmes mal avaliados, mas que renderam a ele uma boa quantia de dinheiro. Com uma fortuna avaliada em 1,5 bilhão de dólares, sua empresa, a Tyler Perry Studios, é uma máquina de fazer dinheiro com diversas produções bobinhas e populares, como a franquia de “Madea”, além de outras comédias e romances.

Em “Por Que Eu Me Casei?”, na Netflix, de 2007, que Perry dirigiu, escreveu e estrelou, ele narra a história de quatro casais de amigos que vão passar o fim de semana na neve em uma casa em Rocky Mountains. As coisas já começam mal quando Sheila (Jill Scott) é barrada no avião por estar acima do peso. O comissário avisa que ela deveria ter comprado um assento extra e que, agora, como o voo está lotado, ela precisa se retirar para que os demais passageiros possam embarcar.

O marido dela, Mike (Richard T. Jones), e uma suposta amiga, Trina (Denise Boutte), estão sentados próximos dela, mas ao invés de defendê-la, permitem que com que ela seja humilhada pela companhia aérea. O marido, inclusive, retira sua mala do bagageiro e lhe entrega dinheiro para que ela abasteça o carro para a viagem. Enquanto todos os casais já estão na cabana nas montanhas, Sheila ainda não chegou por estar se locomovendo de carro. No caminho, o veículo é parado pelo policial Troy (Lamman Rucker), que se torna um amigo improvável de Sheila.

Na casa nas montanhas, as amigas desconfiam que Mike está traindo Sheila com Trina. Angela (Tasha Smith) é a amiga sincera que não mede palavras para dizer verdades, inclusive, usando as mais ásperas e incômodas para despejar sua honestidade nem sempre bem-vinda. Quando Angela revela para Sheila, durante um jantar, que o marido dela a está traindo com sua amiga Trina, outras verdades dolorosas sobre os outros casais também vêm à tona.

Diane (Sharon Leal) fez laqueadura e não avisou o marido, Terry (Tyler Perry), que sonha com o segundo filho. Marcus acha que pode ter passado IST para a esposa, Angela, depois que a traiu com Keisha (Kaira Akita), mas a verdade é que ela pode ter passado a infecção ao marido depois de ter feito sexo com outro homem. Enquanto isso, Gavin (Malik Yoba), não consegue admitir à esposa, Patricia (Janet Jackson), que ainda não a perdoou por não ter amarrado o filho com cinto de segurança antes do acidente que o matou. A culpa corrói Patricia, mas como encarar o fato de que o marido também a condena pelo erro trágico? Quando todas essas questões são colocadas sob a luz do sol, qual relacionamento será capaz de sobreviver?

Tyler Perry nos faz enfrentar problemas reais e substanciais de casais de verdade. A intenção por trás das problemáticas é legítima. A interpretação dedicada do elenco, confere qualidade e magnetismo para a trama. O problema é que Perry é péssimo em escrever diálogos e faz com que todos eles pareçam forçados demais, como um novelão cafona. Outro ponto fraco do filme é a fotografia de cor amarelada e luz estourada. Os closes são próximos demais e não mostram detalhes atraentes ou interessantes para o espectador. As cenas parecem filmadas amadoramente. É difícil compreender as intenções por trás da fotografia estranha e usada de forma pouco inteligente.

Filme: Por Que Eu Me Casei?

Direção: Tyler Perry

Ano: 2007

Gênero: Romance/Drama/Comédia

Nota: 8/10