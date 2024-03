Eletrizante e cheio de reviravoltas, melhor filme de Guy Ritchie, que inspirou série de sucesso, está no Prime Video

“Magnatas do Crime” foi lançado no Brasil em março de 2020, sob a competente direção do célebre cineasta britânico Guy Ritchie. Reconhecido por uma filmografia consistente e prolificamente desenvolvida, que inclui obras como “Rei Arthur: A Lenda da Espada” e a série de “Sherlock Holmes” estrelada por Robert Downey Junior e Jude Law. Além disso, Ritchie é responsável por produções marcantes como “Snatch – Porcos e Diamantes”, “Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes”, “Rock’n’Rolla”, “Revólver” e outras.

“Magnatas do Crime” é um dos melhores filmes do cineasta. E escrevo com respaldo de outros críticos internacionais que aclamaram a obra. Com um estilo muito peculiar, Ritchie é, sem dúvidas, um autor reconhecível, e suas características mais marcantes incluem a narrativa acelerada, a incorporação de efeitos especiais, uma gama ampla e rica de personagens interessantes e idiossincráticos, múltiplas reviravoltas dentro de uma única história, a habilidosa combinação de comédia e ação, além do uso frequente de flashbacks. Aliás, “Magnatas do Crime” faz uso generoso de todos estes recursos. A cena de abertura revela a morte do protagonista, interpretado por Matthew McConaughey, que assume o papel de um chefão do tráfico de drogas no Reino Unido, especificamente no comércio de maconha, sua única mercadoria.

Quando Guy Ritchie não se torna uma caricatura de si mesmo, evitando exageros nos elementos mencionados anteriormente, ele é capaz de criar filmes notáveis e intelectualmente envolventes. O problema reside no fato de que, em algumas ocasiões, ele se torna excessivamente pretensioso, o que pode prejudicar o resultado final. No entanto, em “Magnatas do Crime” ele acerta em cheio, contando ainda com atuações magistrais de um elenco de destaque, com Hugh Grant, Charlie Hunnam e Colin Farrell atuando ao lado de McConaughey.

“Magnatas do Crime” é do gênero gângster e tem uma narrativa metalinguística, já que explora a criação do próprio roteiro do filme. Pode parecer complexo, mas a trama se desenvolve da seguinte forma: Hugh Grant interpreta Fletcher, um detetive particular que desvenda os eventos que culminaram na morte do chefão do crime, Michael Pearson, personagem de McConaughey. Fletcher decide chantagear Ray (Charlie Hunnam), o braço direito de Pearson, ameaçando revelar a história a um jornal. Isso desencadeia uma série de situações narradas de maneira magistral por Hugh Grant, que desempenha muito bem seu papel.

A narrativa é detalhada e meticulosa, conectando os pontos de forma inteligente. Conforme a história avança, múltiplas reviravoltas ocorrem, surpreendendo o espectador. Embora a trama já comece do que deveria ser o clímax, se rebelando contra as normas dos enredos tradicionais, ou seja, a morte de Micharl Pearson, ela continua a ser envolvente e intrigante. O filme leva um tempo para engrenar, devido ao caráter prolixo do personagem de Hugh Grant, que tende a enrolar na narração. No entanto, à medida que a trama se desenrola, cada cena se revela essencial para contar essa história intricada. “Magnatas do Crime” é uma experiência cinematográfica divertida, repleta de adrenalina, humor e desafios intelectuais, sendo uma narrativa acelerada que exige atenção do espectador.

Filme: Magnatas do Crime

Direção: Guy Ritchie

Ano: 2019

Gênero: Crime/Ação/Policial

Nota: 10