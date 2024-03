Com atuação incrível de Ethan Hawke, mistério no Prime Video vai bugar seu cérebro

Thriller noir de Pawel Pawlikowski, “Estranha Obsessão” apresenta um roteiro misterioso e intricado que exige mais que a atenção do espectador; é necessário paciência e imaginação também. Ethan Hawke, um ator excepcional que, desde que estrelou seu primeiro filme em 1985, não parou de trabalhar. Com 95 papéis em títulos já lançados e seis em pós-produção, Hawke está sempre selecionando excelentes personagens e nos apresentando tramas hipnotizantes. Se ele tem o azar de escolher um roteiro fraco, também tem a sorte de torná-lo interessante com sua atuação. E é mais ou menos isso que acontece aqui em “Estranha Obsessão”, um suspense que é melhor do que deveria ser graças à interpretação intensa e honesta do protagonista.

Hawke aqui é Tom Ricks, um professor universitário demitido em circunstâncias misteriosas. Ele se muda para Paris em busca da filha e da ex-mulher, que pediu uma ordem de restrição contra ele. Não sabemos ao certo o passado desse homem e o que ele fez de tão ruim para que sua esposa tentasse impedí-lo de ver a filha. Depois de ter todo seu dinheiro e pertences furtados ao adormecer no ônibus, Tom está desamparado e vai parar do lado corrompido da cidade. Em um café, ele conhece a doce Ania (Joanna Kulig), uma garçonete polonesa.

O dono do estabelecimento é Sezer (Samir Guesmi), que também é uma espécie de mafioso na região e opera negócios ilegais e misteriosos demais para serem explorados. Para ajudar Tom, ele oferece um quarto sujo no andar de cima do prédio e um emprego como “porteiro”, em um cubículo fechado, onde Tom precisa apenas abrir uma porta quando visitantes misteriosos chegam dizendo as palavras certas. Enquanto o trabalho exige mais paciência para enfrentar o tédio de ficar trancafiado por horas esperando alguns visitantes, Tom tenta trabalhar em um novo romance. Ele é um escritor já publicado e cujo último livro lhe rendeu uma indicação ao Pulitzer. Intelectual e solitário, seu passado guarda uma história de sucessos, embora algo o tenha feito se perder no caminho.

Enquanto a narrativa de Pawel Pawlikowski acompanha obsessivamente a rotina deste homem desamparado em uma Paris igualmente em degradação, sem os valiosos cenários turísticos e elegantes que geralmente são apresentados em filmes, percebemos que há algo de terrivelmente errado com este homem.

Convidado para um evento literário após ser reconhecido em Paris, ele é apresentado à Margit (Kristin Scott Thomas), que, ao contrário de Ania, é uma mulher sofisticada, decidida e, de certa forma, intimidadora. O olhar infantil e extremamente triste de Ethan Hawke como Tom nos faz acreditar no desespero deste homem que busca através do sexo com mulheres de personalidades opostas algum alívio para sua solidão. Ele é cuidado e amparado por elas como uma criança indefesa e dependente.

Enquanto busca reaver a guarda de sua filha, Tom Ricks vê sua sanidade se esvair pelos dedos e seu espírito adoecer. Enquanto isso, somos levados a acreditar que o personagem principal não é um narrador confiável e nem tudo é o que aparenta ser.

Filme: Estranha Obsessão

Direção: Pawel Pawlikowski

Ano: 2011

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 8/10