A comédia romântica mais divertida, engraçada e emocionante que você assistirá na Netflix este final de semana

Tyler Perry surpreende, para o bem e o mal. No caso de “Why Did I Get Married?”, a discussão de relacionamento de quatro casais muito diferentes entre si num primeiro momento leva às risadas dos espectadores, comprometidos ou não, para pouco depois provocar urgentes reflexões acerca da postura de cada um diante da vida, o que quase sempre tem a ver apenas com o que fazemos de nós mesmos, em que medida somos nossos próprios vilões e nossos próprios carrascos.

Aqui, Perry mantém uma característica fundamental em seus trabalhos, a aura farsesca em que os personagens surgem como se num episódio de comédias de situação dos anos 1990, a um passo de quebrarem a quarta parede e fazerem espocar o saco de risadas da sonoplastia no instante exato em que a piada seguinte deve começar a ser construída.

Feita essa ponderação, o diretor-roteirista é hábil em ir pinçando do texto, um dos carros-chefes de sua vasta produção teatral, elementos vigorosos o bastante para garantir que o público esqueça por 113 minutos o palco — ou finja que ele nunca existiu — e se prenda nas excelentes histórias que conta, com a ressalva de que, ao contrário do que se dá em “Madea”, a franquia que o consagrou, “Why Did I Get Married?” não é engraçado. Pelo menos não como os fãs daquela mulher afro-americana, idosa e algo desajustada esperariam.

Patricia Agnew, a PhD em psicologia comportamental vivida por Janet Jackson, conduz uma palestra no anfiteatro lotado de jovens alunos de uma universidade, respondendo as perguntas de autêntico teor científico (e nem tanto), até que seu marido, Gavin, de Malik Yoba, aparece para buscá-la. Os dois vão passar o fim de semana em companhia dos outros seis amigos, um evento já tradicional para eles, quando tentam dirimir as inquietações existenciais uns dos outros quanto à dúvida a que alude o título do filme: por que resolveram embarcar na perigosa aventura de dividir suas glórias, suas dores, sua intimidade e seu patrimônio com outra pessoa, e avaliar o ano que passou a fim de saber se tem valido a pena.

Cada qual tem sua própria noção do que tem sido prazeroso ou insuportável no casamento, e Perry aproveita o gancho para, numa sequência no avião, colocar Marcus e Sheila, a dupla vivida por Jill Scott e Michael Jai White, numa situação mais que abusiva para ela, humilhante.

Scott é de longe quem mais se destaca no enredo, chegando a superar a performance de Perry ele mesmo, na pele de Terry, um dos problemáticos maridos do octeto, quase irreconhecível em sua versão 100% masculina. Se Perry, uma espécie de Paulo Gustavo (1978-2021) preto e americano, arranca gargalhadas da plateia em sua versão senhora, em “Why Did I Get Married?” é um machão frágil e tóxico, como se diz hoje, estimulando em quem assiste o exorcismo dos demônios que a vida a dois teima em criar.

Filme: Why Did I Get Married?

Direção: Tyler Perry

Ano: 2007

Gêneros: Comédia/Drama

Nota: 8/10