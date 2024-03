Você não vai conseguir piscar enquanto assiste ao thriller sombrio e arrepiante com Diane Lane na Netflix

Eu não me lembro de como eram as coisas em 2008, mas não pensava que já fossem tão tecnológicas como em “Sem Vestígios”, o thriller de Gregory Hoblit que não envelheceu nada. Além de ser um suspense policial narrado de maneira eficientemente assustadora e inteligente, o longa-metragem faz uso abundante de ferramentas e gadgets tecnológicos para atingir sua premissa.

O tema é tão atual que é fácil ser convencido por seu enredo e seus personagens. No roteiro, um psicopata chamado Owen Reilly (Joseph Cross) sequestra suas vítimas e as assassina de formas criativas e cruéis, transmitindo ao vivo para alguns milhares de seguidores doentios de um site tenebroso intitulado “Kill With Me” ou “Mate Comigo”, na tradução literal. Jennifer Marsh (Diane Lane) é uma investigadora do FBI que, com a ajuda de seu parceiro Griffin Dowd (Colin Hanks) e do detetive da polícia de Portland, Eric Box (Billy Burke), tenta descobrir a identidade do inescrupuloso assassino em série.

É uma trama de gato e rato que parece afastar a caça do caçador a cada novo crime. Mas é apenas uma impressão; o psicopata parece cada vez mais perto de Marsh, embora ela tenha dificuldades em enxergá-lo. O perigo, na verdade, chega a fungar a nuca da investigadora, mas não será fácil enxergar além do óbvio para pegar o criminoso sádico por trás desses crimes que estão chocando o país e atraindo um público esquisito para o site.

O filme explora a busca pelo entretenimento sensacionalista e sádico, pela superexposição na internet e a busca pela atenção online a qualquer custo. A internet se tornou o paraíso dos malucos, e certamente haveria muita gente que sentiria prazer em assistir a crimes cometidos ao vivo. Da mesma maneira, há quem gozaria de plena felicidade e realização ao cometê-los na frente de milhares de pessoas. Psicopatas são narcisistas e gostam de atenção, especialmente quando são assassinos. A internet é um prato cheio para a vaidade.

Diane Lane é sempre uma atriz bastante competente e transita por todos os tipos de papéis e gêneros de filmes sem grandes traumas. Ela se adapta como um camaleão, e há tanta coisa boa em seu currículo que é até surpreendente que ela só tenha sido indicada uma vez ao Oscar. Para este papel, ela passou por treinamento no próprio FBI. Os figurantes que interpretam policiais no longa-metragem eram realmente profissionais das forças de segurança de Portland.

Com muitas cenas explícitas e perturbadoras de violência, “Sem Vestígios” não deve ser assistido próximo de crianças ou pessoas mais sensíveis. As cenas de mortes são realmente terríveis e podem provocar gatilhos de ansiedade. Embora existam centenas de filmes de serial killers, “Sem Vestígios”, disponível na Netflix, parece realmente injustiçado dentro de sua seara. Afinal, conta com um roteiro extremamente envolvente, efeitos realistas, excelentes atuações e uma trama que se sustenta sem parecer burra ou irreal demais.

Filme: Sem Vestígios

Direção: Gregory Hoblit

Ano: 2008

Gênero: Suspense/Policial

Nota: 8/10