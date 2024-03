A maior obra-prima da carreira de Quentin Tarantino está na Netflix

“Bastardos Inglórios” se desdobra em capítulos, iniciando com uma cena magistral liderada por Christoph Waltz, o ator austríaco que personifica o coronel nazista Hans Landa. Conhecido como o ‘Caçador de judeus’, Landa visita o fazendeiro francês Perrier LaPadite, desencadeando um diálogo icônico que revela uma família judia escondida sob o assoalho. O momento de tensão culmina com soldados da SS disparando contra o chão de madeira, enquanto Landa observa a fuga rápida de Shoshana, a filha da família judia, pronunciando seu inconfundível ‘Au Revoir, Shoshana!’.

Antes de se tornar um sucesso nas bilheteiras, “Bastardos Inglórios” enfrentou um desenvolvimento prolongado. O roteiro já existia antes mesmo de “Kill Bill”, mas a pré-produção e a busca pelo elenco ideal, especialmente para o difícil papel de Landa, foram desafios significativos. Tarantino considerou Leonardo DiCaprio, mas o encontro com o austríaco Christoph Waltz, então um desconhecido, durante os testes, confirmou que ele era a escolha certa.

Waltz é a peça fundamental neste filme repleto de estrelas. Sua atuação brilhante rendeu para ele, no ano seguinte, o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel como Landa. A ironia é evidente, pois o público se encanta com um personagem tão desprezível, uma façanha notável para o talentoso ator austríaco.

A trama do filme é inspirada na Operação Greenup, que envolveu dois judeus refugiados nos EUA, Frederick Mayer e Hans Wijnberg, além do tenente alemão Franz Weber, que se rebelou contra Hitler. No filme, essa operação se transforma nos “Bastardos Inglórios”, liderados pelo tenente Aldo Raine (Brad Pitt). A trama entrelaça-se com os planos de vingança de Shoshana, que, após escapar da execução de sua família, busca justiça anos depois, agora proprietária de um cinema em Paris.

Apesar do tema denso, Tarantino implanta sua marca registrada de comédia e gore, transformando o longa em três horas de diversão e brutalidade. O cineasta reescreve a história, costurando uma vingança implacável contra Adolf Hitler, mesmo que seja uma narrativa alternativa à realidade.

Uma das cenas mais inteligentes ocorre em um pub, onde a atriz Bridget von Hammersmarck (Diane Krueger), agente dupla, se encontra com três Bastardos Inglórios disfarçados de soldados nazistas. A tensão aumenta quando o major da SS, Hellstrom (August Diehl), desconfiado, testa-os. Um erro sutil na linguagem corporal de Hicox (Michael Fassbender) revela sua identidade, desencadeando um confronto mortal.

Tarantino, famoso por suas piadas sem limites, equilibra em “Bastardos Inglórios”, que está na Netflix, inteligência, perspicácia e humor. Nessa vingança cinematográfica, ele não apenas lava a alma da história, mas também presenteia a Sétima Arte com uma obra-prima que oferece diversão, entretenimento e conhecimento de maneira única.

Filme: Bastardos Inglórios

Direção: Quentin Tarantino

Ano: 2011

Gênero: Guerra/Drama/Comédia/Aventura

Nota: 10