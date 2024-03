Filme com Michael Cera, no Prime Video, vale mais que terapia e vai tocar cada cantinho do seu coração

Irmãos podem ser seus maiores aliados ou seus maiores inimigos. A relação é sempre contraditória, mas o elo é muito real. Ao mesmo tempo que cada filho é um universo particular, juntos, eles possuem uma conexão capital. Em “Desventuras da Vida Adulta”, escrito e dirigido por Dustin Guy Defa, ator e diretor conhecido por filmes independentes, Michael Cera interpreta Eric, um irmão distante que retorna à cidade natal para reencontrar brevemente suas irmãs, Rachel (Hannah Gross) e Maggie (Sophia Lillis).

A história que é contada não é exatamente o que interessa aqui, mas as emoções das pessoas enquanto ela é narrada. O reencontro reacende feridas do passado em Eric, que precisa confrontar o ressentimento de Rachel em contraponto à empolgação de Maggie. Rachel herdou a casa dos pais, enquanto Maggie divide apartamento com um amigo. Eric saiu de casa e desapareceu assim que possível. Enquanto ele amarga o fato de a irmã ter ficado com a casa da família, ela ressente o fato de ele ter ido embora e ser ausente. Maggie, a irmã mais nova, está feliz por ver o trio reunido, mas triste pelo fato de a visita ser curta.

Eric é viciado em apostas e prolonga sua estadia para poder dar continuidade a uma sucessão de jogos de cartas com um grupo de pessoas estranhas e pouco confiáveis. Durante sua permanência, a personalidade de Rachel provoca estranhamento em Eric. Ela está muito mais amarga e cínica do que costumava ser. Maggie funciona como uma cola que tenta manter a conexão entre os dois irmãos. Enquanto a história se desenrola, sem muitos indicativos de que há um rumo a ser tomado, várias cenas de danças, imitações e performances aleatórias e esquisitas entre irmãos tomam as cenas.

Embora esses esquetes ridículos possam causar um impacto no espectador, eles estão lá por um motivo. Defa deseja mostrar que, apesar de cada um ser um universo particular com suas peculiaridades e problemas emocionais, há uma parte deles que está intricadamente conectada. É o passado.

Essas brincadeiras fizeram parte da cultura dos irmãos durante seu crescimento e são a única coisa que os une na atualidade. Sempre que há uma discussão desconfortável, as piadas internas ressurgem, como se fosse a única forma que restou deles conseguirem comunicar entre si. Algumas imitações, como a de Tony Soprano por Eric, são realmente impressionantes, embora um tanto bobas, mas são uma maneira de eles externarem da única forma que conseguem suas emoções.

“Desventuras da Vida Adulta” está no Prime Video e é uma sátira dramática um tanto peculiar e, ao mesmo tempo, instintiva e profunda sobre o quanto as relações familiares são complexas, repletas de sofrimento compartimentado e abafado, sentimentos não verbalizados e má comunicação.

O trio de atores dá um show de atuação em um filme que dificilmente agradará a todos devido à sua fortíssima idiossincrasia e representação das emoções íntimas do próprio diretor.

Filme: Desventuras da Vida Adulta

Direção: Dustin Guy Defa

Ano: 2023

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 9/10