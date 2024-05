Filme na Netflix baseado em best-seller do New York Times com mais de 2 milhões de cópias vendidas

Stephen Chbosky, conhecido por suas atuações como escritor e cineasta, ganhou destaque no cenário cinematográfico com produções como “Extraordinário” e “As Vantagens de Ser Invisível”. Este último, um filme que adapta o romance homônimo lançado em 1999 pela editora da MTV, explora a vida de adolescentes em crise, com foco especial em Charlie (Logan Lerman). Este personagem, marcado por profundas batalhas internas de depressão e solidão, enfrenta uma série de desafios emocionais.

No livro, Chbosky adota um formato epistolar, utilizando cartas como uma forma de terapia para Charlie, refletindo práticas comuns entre pessoas que lidam com distúrbios mentais. O leitor é convidado a uma imersão na psique do protagonista, enquanto ele tenta compreender e controlar suas emoções. A narrativa do filme também oferece essa intimidade, revelando aos poucos os traumas e experiências dolorosas de Charlie, como se ele estivesse confidenciando seus segredos mais profundos diretamente ao espectador.

Às vésperas da formatura do ensino médio, Charlie vive uma realidade de isolamento, agravada pela memória constante do suicídio de seu melhor amigo. No entanto, este é apenas um dos muitos pesos que ele carrega. Ele é uma testemunha silenciosa da violência sofrida por sua irmã Candance (Nina Dobrev) nas mãos de Derek (Nicholas Braun), seu namorado. Mesmo tentando defendê-la, Charlie é forçado a manter este segredo doloroso. Além disso, a morte de sua tia Helen ainda é uma ferida aberta, com segredos que somente se revelarão mais tarde.

Charlies enfrenta o desafio de reconectar-se socialmente, especialmente após ser rejeitado pelos colegas e ignorado por sua antiga amiga Susan (Julia Garner). Determinado a superar um ano traumático e enfrentar seus próprios demônios, ele toma medidas para se aproximar das pessoas ao seu redor. Durante o filme, acompanhamos sua luta para formar laços e abrir seu coração, seja discutindo a morte de seu amigo com Sam (Emma Watson), a jovem por quem se apaixona, ou conversando sobre sua depressão com seu professor, Anderson (Paul Rudd).

A busca de Charlie por pertencimento e conexão leva-o a conhecer Patrick (Ezra Miller) durante um jogo de futebol americano na escola. Patrick, que se torna um novo amigo, o apresenta à sua meia-irmã Sam e a outros outsiders, como Bob (Adam Hagenbuch), Mary Elizabeth (Mae Whitman) e Alice (Erin Wilhemi). É neste grupo de desajustados que Charlie encontra pessoas autênticas, criativas e empáticas. As vivências de Charlie junto a esse grupo peculiar são transformadoras, ajudando-o a crescer e enfrentar seus problemas sem se sentir inferior. No entanto, surge um novo desafio: com o fim do ensino médio se aproximando, todos se preparam para iniciar a vida adulta e universitária, deixando Charlie com o medo crescente da solidão.

À medida que a história se desenvolve, segredos profundos vêm à tona, abrangendo tanto Charlie quanto os personagens secundários. Chbosky aborda de forma sensível e habilidosa questões complexas como distúrbios psicológicos, traumas, homofobia, abuso de substâncias, sexualidade e pressões acadêmicas, temas frequentemente enfrentados na adolescência. Chbosky demonstra uma habilidade notável ao combinar drama e comédia, tratando de assuntos leves e profundos com sensibilidade. “As Vantagens de Ser Invisível” emerge como um drama adolescente tocante, capaz de ressoar com pessoas de todas as idades, oferecendo uma visão única sobre as complexidades do amadurecimento.

Filme: As Vantagens de Ser Invisível

Direção: Stephen Chbosky

Ano: 2012

Gênero: Drama / Comédia / Romance

Nota: 10