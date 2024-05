O filme divertidíssimo de Gore Verbinski, com Brad Pitt, na Netflix

Escrito por J.H. Wyman e dirigido por Gore Verbinski, “A Mexicana” é uma comédia de ação estrelada por Brad Pitt, Julia Roberts e James Gandolfini.

A trama gira em torno de Jerry Welbach (Brad Pitt), que se vê envolvido em missões arriscadas para uma organização criminosa depois de colocar acidentalmente um chefão da máfia na cadeia. Jerry recebe a tarefa de ir ao México buscar uma relíquia valiosa, uma pistola histórica conhecida como ‘A Mexicana’.

Quando Jerry revela a missão para sua namorada Samantha (Julia Roberts), ela fica furiosa, lançando suas roupas pela sacada do apartamento. O relacionamento deles já enfrentava turbulências devido ao trabalho de Jerry, e Samantha quer que ele se comprometa mais com ela, até mesmo considerando deixar tudo para trás e mudar para Las Vegas. No entanto, Jerry se vê obrigado a cumprir a missão perigosa no México para escapar das consequências com a máfia.

Enquanto Jerry enfrenta desafios no México, Samantha é sequestrada por Leroy (James Gandolfini), um capanga que também está atrás de Jerry. No entanto, durante o sequestro, uma inesperada amizade surge entre Samantha e Leroy, resultando em momentos divertidos e diálogos afiados.

“A Mexicana” mistura elementos de comédia, romance e filmes de máfia, proporcionando uma experiência cinematográfica envolvente. O filme é uma distração agradável, embora apresente violência explícita. Com um roteiro ágil, cheio de reviravoltas e saltos temporais, a trama mantém o espectador intrigado e surpreso. Além disso, as diferentes ambientações nos Estados Unidos e no México oferecem uma rica variedade visual, com uma fotografia vibrante que captura a essência das paisagens e da cultura mexicana.

A narrativa de “A Mexicana” é conduzida de forma dinâmica, desafiando a atenção do espectador com suas reviravoltas e saltos temporais. O roteiro brinca com a cronologia dos eventos, mantendo a trama sempre imprevisível e intrigante.

A fotografia do filme é outro destaque, utilizando cores vivas e elementos arquitetônicos e culturais mexicanos para criar uma atmosfera envolvente. As cenas nos Estados Unidos e no México oferecem uma variedade de cenários pitorescos e divertidos, enriquecendo visualmente a experiência do espectador.

Além disso, o elenco entrega performances cativantes, com Brad Pitt brilhando em seu papel atrapalhado e Julia Roberts demonstrando sua química única com James Gandolfini. A dinâmica entre os personagens proporciona momentos de humor e ternura, equilibrando o tom do filme entre a comédia e a ação.

“A Mexicana” na Netflix é uma escolha ideal para quem busca uma distração divertida, embora deva-se ter em mente a presença de violência explícita ao longo da narrativa. Com uma trama envolvente, performances cativantes e uma estética visualmente atraente, o filme promete entretenimento garantido para quem se aventurar em suas divertidas desventuras.

Filme: A Mexicana

Direção: Gore Verbinksi

Ano: 2001

Gênero: Ação/Romance/Comédia

Nota: 9/10