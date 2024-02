Considerada a melhor atuação de Tom Cruise, filme ganhador do Oscar, no Prime Video, é patrimônio histórico do cinema

Escrito e dirigido por Cameron Crowe, “Jerry Maguire: A Grande Virada” foi um completo fenômeno quando lançado. A história é, sim, bem interessante, mas o grande trunfo deste filme se chama Tom Cruise. Sem sombra de dúvidas, esta é uma de suas melhores atuações, senão a melhor. E com o elenco de apoio que compõe este filme, não teria como ser menos que extraordinário. Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr., Bonnie Hunt e tantos outros seguraram seus papeis com tanto talento e jogo de cintura, que cada cena nos envolve de diferentes maneiras. Há tantos diálogos épicos neste longa-metragem e que nos levam a um completo estado de euforia, que é difícil dizer como uma simples comédia romântica pode oferecer personagens tão ricos e uma narrativa tão magnética. Tom Cruise nos deixa perplexos com sua atuação histérica e vertiginosa.

“Jerry Maguire: A Grande Virada”, no Prime Video, é um daqueles filmes que te lembram do verdadeiro significado do cinema. É como assistir um milagre acontecer na sua frente. Você sente um furacão de emoções e não quer que ele termine nunca. Estar dentro daquele filme é uma viagem encantadora, apoteótica. Se você já viu e pensa que estou exagerando, assista novamente e veja a mágica acontecer. Se não viu, não perca mais tempo. Veja agora! Aqui está uma das obras mais bem-sucedidas da sétima arte. É por filmes como este que retornamos sempre às salas de cinema. É uma busca incansável e nem sempre gloriosa por algo que nos faça sentir como esta produção.

O filme gira em torno de um bem-sucedido, vaidoso e egocêntrico agente esportivo na casa dos 30 e poucos anos, Jerry Maguire (Tom Cruise). Um sujeito que se deu tão bem no seu segmento, fechando contratos milionários com os melhores atletas do momento, que ele mal se lembra de quem são todos estes clientes. Apenas os mais promissores ostentam minutos de sua atenção. Até mesmo seus relacionamentos amorosos parecem sem substância e movidos às aparências. Sua vida vira de cabeça para baixo quando ele tem uma crise de pânico e começa a refletir sobre a imoralidade das relações criadas em seu trabalho. Da noite para o dia ele toma um estado de despertar de consciência que o leva a escrever um gigantesco memorando com desabafos idealistas dignos de Karl Marx e Zygmunt Bauman. Uma mistura de revolta anticapitalista com a maneira com que o dinheiro transforma as relações entre as pessoas superficiais e exploratórias.

No dia seguinte, Jerry é recebido sob aplausos e gritos dos colegas no escritório, mas é apenas uma questão de tempo até que a diretoria o demita por desabafar o que todo mundo pensa, mas não diz. Ao deixar a sala com sua caixa de pertences na mão, Jerry, que quer sair de cabeça erguida, decide declamar um discurso histérico convidando os demais funcionários a seguí-lo. O problema é que a única pessoa que levanta de sua cadeira e se dispõe a acompanhá-lo na nova, incerta e arriscada empreitada profissional é a doce secretária Dorothy Boyd (Renée Zellweger), uma mãe solo que é secretamente apaixonada por Jerry e tem um senso de justiça forte demais para deixá-lo passar por essa humilhação sozinho.

Então, ela se torna assistente dele e, do apartamento de Jerry, eles disparam ligações para os atletas com quem ele havia fechado contrato na empresa que o demitiu para persuadí-los a seguir Jerry em sua nova aventura. O problema é que os recursos financeiros de Jerry são limitados e ele não tem o CNPJ consolidado e fortalecido no mercado. O único cliente que concorda em seguí-lo é o jogador de futebol americano Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.), uma promessa nunca concretizada no esporte e uma “prima donna”, que está sempre provocando polêmicas por seu estrelismo.

Enquanto tenta não falir financeiramente e colapsar emocionalmente, Jerry, descobre que construir relacionamentos sólidos e duradouros, sejam eles profissionais ou românticos, exige compromisso, dedicação e esforço. Relações superficiais podem ser aparentemente belas, fáceis e convenientes, mas trocas substanciais exigem um cuidado diário e religioso. “Jerry Maguire: A Grande Virada” é sobre a queda de uma estrela do mundo dos negócios e ascensão de um homem que descobre que a grandeza não está por trás do dinheiro e sucesso.

Filme: Jerry Maguire: A Grande Virada

Direção: Cameron Crowe

Ano: 1996

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 10