Você acha que é bobinho, mas vai ser surpreendido: romance na Netflix é uma belíssima lição de resiliência

Na complexa fase da adolescência, marcada por um estranhamento em relação ao mundo e a si mesmo, os desafios podem surgir de maneiras inesperadas. Em “Palavras nas Paredes do Banheiro”, acompanhamos a jornada de Adam Petrazelli, um jovem que luta contra uma doença mental enquanto tenta se encontrar em meio ao caos de sua condição. O diretor Thor Freudenthal conduz habilmente essa narrativa, destacando a importância do apoio e do compromisso de outras pessoas no processo de recuperação de Adam.

O protagonismo de Charlie Plummer nos leva a mergulhar na angustiante jornada de autoconhecimento de Adam, cujas perturbações visuais o levam a interações com pessoas e situações imaginárias. No entanto, é na cozinha que ele encontra um refúgio inesperado, revelando-se um talentoso cozinheiro e encontrando paz em meio ao caos que o cerca. A relação complexa com sua mãe, interpretada por Molly Parker, e seu envolvimento com Paul, papel de Walton Goggins, contribuem para aprofundar a complexidade emocional da trama.

As mensagens escritas nas paredes do banheiro, encontradas por Adam, marcam um ponto de virada em sua vida. O encontro com Maya, uma jovem prodígio em matemática interpretada por Taylor Russell, desempenha um papel crucial em sua jornada. À medida que o filme avança, é ela quem se destaca como uma figura central, oferecendo uma mensagem de esperança e redenção em meio às dificuldades enfrentadas por Adam.

“Palavras nas Paredes do Banheiro” é uma história de amor entre jovens lutando contra suas próprias batalhas internas, uma narrativa que ressoa com emoção e autenticidade, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. É um lembrete poderoso de que, mesmo nas profundezas da escuridão, sempre há uma luz de esperança a ser encontrada.

Nesta história de superação e autodescoberta, a jornada de Adam é um reflexo das lutas enfrentadas por muitos jovens em sua transição para a vida adulta. A abordagem sensível de Thor Freudenthal e a atuação convincente do elenco transmitem a complexidade das experiências vividas por Adam e os desafios emocionais que ele enfrenta ao lidar com sua condição.

À medida que o relacionamento entre Adam e Maya se desenvolve, somos levados a acreditar na possibilidade de redenção e na capacidade de encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A dinâmica entre os personagens, marcada por momentos de vulnerabilidade e conexão genuína, adiciona profundidade à narrativa e ressalta a importância do apoio mútuo durante os momentos de crise.

Por meio da trajetória de Adam, “Palavras nas Paredes do Banheiro”, na Netflix, nos lembra da importância de compaixão, empatia e compreensão na jornada de recuperação mental. É um filme que nos convida a refletir sobre as complexidades da saúde mental e a valorizar as conexões humanas que nos ajudam a enfrentar os desafios da vida.

Filme: Palavras nas Paredes do Banheiro

Direção: Thor Freudenthal

Ano: 2020

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 8/10