A comédia romântica que é um dos filmes mais adoráveis e encantadores da Netflix

Os dias tumultuados dão lugar a noites geladas onde a cama se transforma em um vasto deserto de lençóis que só o cansaço consegue conquistar. Contudo, inevitavelmente chega o momento em que a solidão abandona qualquer sutileza e revela suas garras, sabendo exatamente como iniciar seu ataque. “Amizade Colorida” é mais uma comédia romântica de Hollywood que retrata indivíduos cujo sucesso, dinheiro, beleza e sofisticação não mitigam uma necessidade profundamente humana e talvez essencial, pronta para evoluir em um sentimento tão aterrorizante quanto cativante, justificando a faísca de esperança que ainda motiva a humanidade.

Will Gluck explora completamente um caminho já iniciado em “Pelas Garotas e Pela Glória” (2009), aprimorando os dilemas e examinando de perto a relação evoluída de dois adultos que parecem inabaláveis em sua autossuficiência, até que as palmas das mãos suam inexplicavelmente, o ritmo cardíaco acelera e o mundo se transforma em um turbilhão de sensações imprevistas, mas reveladoras, das quais ninguém retorna o mesmo.

Jamie, uma executiva de Nova York, administra todos os aspectos de sua vida com a agilidade e eficiência exigidas por sua carreira. Ao conhecer Dylan, um renomado diretor de arte que tem ganhado destaque por meio de um site onde opina sobre vestimentas para diferentes ocasiões, Jamie enxerga nele, evidentemente, a chance de impulsionar sua carreira, apostando suas fichas mais valiosas em uma renovação estética da revista que vem lhe causando certo desconforto financeiro. As nuances do roteiro de Gluck e seus colaboradores são indubitavelmente o destaque, ao navegar pelas complexidades do temperamento deste casal atípico, com Mila Kunis emprestando à sua personagem uma tenacidade profissional tipicamente atribuída a homens, que se equilibra com o romantismo discreto do personagem de Justin Timberlake, ambos comprometidos em personificar esses indivíduos peculiares, no mínimo.

O diretor continua a subverter os papéis tradicionais, transformando Kunis em uma figura audaciosa que rivalizaria com qualquer machão; Timberlake, por outro lado, resiste a ser seduzido rapidamente, como se compreendesse claramente o rumo que aquilo poderia tomar. As negociações sobre a possível contratação de Dylan se prolongam, eles saem para jantar uma, duas, várias vezes, e quando menos esperado (ou não?), acabam juntos na cama, em uma cena habilmente escrita e executada pelos atores.

O elenco de apoio, incluindo atores destacados como Richard Jenkins, que interpreta o senhor Harper, pai de Dylan; Patricia Clarkson como Lorna, mãe da protagonista de Kunis, e principalmente Woody Harrelson como Tommy, o editor de esportes gay e teatral que se torna o confidente do mais recente apaixonado da equipe, rompe a monotonia de uma história sobre um tema antigo, mas ainda relevante enquanto houver humanos. E humanos são conhecidos por suas surpresas.

Filme: Amizade Colorida

Direção: Will Gluck

Ano: 2011

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10