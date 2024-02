Inspirado em obra de Shakespeare, comédia romântica com Sydney Sweeney e Glen Powell é ideal para assistir com seu amor

Will Gluck, diretor de filmes como “A Mentira”, “Amizade Colorida” e “Pedro Coelho”, apresenta sua mais recente obra, a comédia romântica “Todos Menos Você”. Inspirado em uma das peças mais animadas de William Shakespeare, “Muito Barulho Por Nada”, o longa-metragem destaca as performances brilhantes de Sydney Sweeney e Glen Powell, duas das estrelas em ascensão do momento. Na trama, eles assumem os papéis de Bea e Ben, dois jovens que se encontram por acaso em uma cafeteria.

A partir desse encontro casual, os dois decidem seguir para a casa de Ben, onde compartilham um momento íntimo desfrutando de pão com queijo, confidenciando segredos e se divertindo, revelando uma química incrível. No entanto, a noite toma um rumo inesperado quando Bea decide sair discretamente pela manhã, deixando Ben magoado. Mesmo considerando o primeiro encontro como perfeito, a atitude impulsiva de Bea desencadeia consequências que abalam a conexão genuína que estabeleceram em tão pouco tempo.

Ao perceber seu erro, Bea decide retornar, mas acidentalmente ouve Ben dizendo para seu melhor amigo, Pete (Gata), que ela não significa nada para ele. Desiludida, Bea se afasta, e os dois perdem o contato por um tempo. Seis meses depois, em uma boate, Bea e Ben se reencontram, quando descobrem que a irmã dela, Halle (Hadley Robinson), está envolvida romanticamente com Claudia (Alexandra Shipp), irmã de Pete. O reencontro é marcado por trocas de farpas, implicâncias, desilusões e a revelação de que Bea está noiva.

Um ano e meio depois, eles se encontram novamente a bordo de um avião a caminho da Austrália. Halle e Claudia estão prestes a se casar, e Bea e Ben serão obrigados a conviver na casa das noivas até a festa de casamento, reacendendo antigas tensões e sentimentos não resolvidos. As intrigas entre eles ameaçam o sucesso do evento. Para tentar amenizar os ânimos inflamados o grupo formado pelas noivas, Pete e os pais de Claudia, Roger (Bryan Brown) e Carol (Michelle Hurd), armam um plano para juntá-los.

Quando Bea se dá conta do estratagema, convida Ben a pregar uma peça nos amigos e familiares. Eles fingem ter engatado um romance e estarem apaixonados. Além disso, a presença de uma ex-namorada de Ben, Margaret (Charlee Fraser), por quem ele ainda nutre sentimentos, mas que está acompanhada do atual namorado, Beau (Joe Davidson), faz com que ele aceite fingir a relação com Bea para provocar ciúmes na ex.

A chegada repentina de Jonathan (Darren Barnet), ex-noivo de Bea, a convite dos pais dela, Leo (Dermot Mulroney) e Innie (Rachel Griffiths), também balança o coração da mocinha. No entanto, ao longo do jogo pregado por Bea e Ben, eles redescobrem a química quebrada no primeiro encontro.

Uma típica comédia romântica cheia de clichês, previsibilidades e piadas tão ridículas que é impossível deixar de rir, “Todos Menos Você” acaba provocando sensações agradáveis e relaxantes. É simples, conduzido por uma dupla charmosa com uma equipe de apoio extremamente talentosa e divertida. Vale a pena desperdiçar uma hora e quarenta do seu dia com essa produção completamente descartável, mas que vai te fazer se sentir bem.

Filme: Todos Menos Você

Direção: Will Gluck

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10