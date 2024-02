7 romances na Netflix que vão fazer seu coração incendiar

A Cinco Passos de Você (2019), Justin Baldoni

Divulgação / Universal Pictures

Stella Grant e Will Newman sofrem de fibrose cística, uma condição genética que afeta o sistema respiratório e digestivo. Stella e Will se conhecem no hospital, onde ambos estão recebendo tratamento para a fibrose cística. Devido à natureza da doença, é crucial manter uma distância segura entre os pacientes para evitar a transmissão de bactérias prejudiciais. A vida de Stella é rigidamente organizada, com um cronograma estrito de tratamentos e medicamentos, enquanto Will, mais rebelde, não segue tão diligentemente as recomendações médicas. Apesar da necessidade de manter uma distância física para preservar suas saúdes, Stella e Will começam a desenvolver sentimentos românticos um pelo outro. O dilema surge quando a atração entre eles cresce, mas a condição médica impede que fiquem próximos. A história explora os desafios emocionais e físicos que enfrentam, bem como as decisões difíceis que precisam tomar para garantir sua sobrevivência.