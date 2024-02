Filme delirante da Netflix te manterá imóvel no sofá, olhos grudados na tela e coração saindo pela boca

A ficção distópica tem sido um terreno fértil para o cinema explorar as preocupações contemporâneas sobre o futuro da humanidade. “Onde Está Segunda?”, dirigido por Tommy Wirkola, mergulha nesse universo ao abordar a crise ambiental causada pelo consumo desenfreado de recursos naturais. O filme utiliza avanços tecnológicos para criar múltiplos personagens na tela, um feito que lembra produções anteriores como “Mulheres de Areia”, mas eleva o conceito a novos patamares graças à computação gráfica.

Wirkola traz uma narrativa que ressoa com temas de controle populacional e intervenção estatal, reminiscentes de “Filhos da Esperança” de Alfonso Cuarón. A trama gira em torno de políticas autoritárias que limitam as famílias a um único filho, pintando um quadro sombrio de um futuro em que medidas extremas são tomadas para preservar recursos escassos. O filme não se esquiva de comentar sobre as implicações éticas dessas políticas, sugerindo um paralelo com genocídios históricos.

Central para a história são as sétuplas Settman, que sobrevivem em segredo graças à astúcia de seu avô, interpretado por Willem Dafoe. Essas personagens, todas vividas por Noomi Rapace, apresentam um desafio único de identidade e sobrevivência em um mundo que não permite sua existência. A performance de Rapace é um destaque, trazendo à vida sete personalidades distintas com nuances que vão além das aparências.

O filme também critica a elite política, personificada por Nicolette Cayman, interpretada por Glenn Close, que promete um futuro melhor enquanto impõe condições desumanas à população. Essa crítica se estende ao próprio cinema, que, apesar de ser uma forma de arte influente, também contribui para o consumo de recursos.

“Onde Está Segunda?” é mais do que um thriller de ação; é uma reflexão sobre os limites da intervenção estatal e as consequências ambientais de nossas ações. Através de uma trama que mistura suspense e drama, o filme convida os espectadores a questionar até que ponto as políticas de controle podem ser justificadas em nome do bem comum.

A habilidade de Wirkola em tecer elementos de terror e suspense, juntamente com uma narrativa provocativa, faz de “Onde Está Segunda?” uma obra que desafia o público a refletir. O filme não busca apenas entreter, mas também instigar um diálogo sobre liberdade, ética e sustentabilidade.

Filme: Onde Está Segunda?

Direção: Tommy Wirkola

Ano: 2017

Gênero: Ficção científica/Ação

Nota: 9/10