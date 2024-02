O romance que fez as pessoas caírem aos prantos nas salas de cinema acaba de chegar à Netflix

Antes do distanciamento social entrar na “moda” por conta da pandemia de Covid-19, o cinema já falava do assunto no aclamado romance adolescente “A Cinco Passos de Você”. A receita é boa e antiga. Coloque dois artistas jovens e bonitos em tela. Faça um deles adoecer e o amor puro e apaixonado crescer à medida em que um deles se aproxima da morte. É tiro e queda. Choro arrancado com sucesso da plateia.

No longa-metragem dirigido por Justin Baldoni e escrito por Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, Haley Lu Richardson e Cole Sprouse interpretam Stella e Will, respectivamente. Dois adolescentes de 17 anos que se apaixonam em uma ala de hospital, enquanto estão internados tratando fibrose cística. As bactérias que cada um possui dentro de si podem contaminar fatalmente o outro. Por isso, eles são terminantemente proibidos de se tocar.

Tem algo pior para um casal apaixonado do que não poder se tocar? Se há algo que as pessoas querem fazer quando estão apaixonadas é beijar, abraçar, sentir pele sobre a pele, cheirar o cabelo, sentir o vaporzinho da respiração, ouvir o coração bater e escutar, até mesmo, os gemidos do intestino trabalhando. Cada sinal de vida naquele saco de ossos é um milagre. O amor é mesmo uma coisa surreal. Te faz acreditar que tudo é incrível e possível.

As personalidades de Will e Stella são completamente diferentes. Ela tem fibrose cística há muitos anos. Stella cresceu, literalmente, comemorando cada aniversário como se fosse o último. Cada encontro com sua família poderia ser o último. Stella está há muitos anos na fila do transplante de pulmão e, como ela mesma costuma dizer, ela cresceu morrendo. Mas a espera pela morte se tornou longa, às vezes até demais, fazendo uma ansiedade, uma angústia e um desejo pelo controle aflorar demasiadamente dentro dela. Stella se tornou maluca por controle. Então, tudo na sua vida é extremamente planejado, calculado, programado. Tudo tem agenda, nada sai do previsto.

Will, por sua vez, é o completo oposto. Ele adquiriu a doença há menos tempo. Agora, faz um tratamento experimental e espera obter resultados. Mesmo assim, não gosta de seguir regras, afinal, ele está morrendo de qualquer forma. Pelo menos, é isso que ele pensa. Então, não toma os medicamentos na hora certa, não respeita as regras de distanciamento e é flagrado por Stella sentado na laje do hospital como se fosse saltar. Provavelmente, era apenas mais uma forma de chamar atenção dela.

Desde o primeiro encontro, Will se tornou, como ele próprio revela, o maior fã de Stella. Ele assiste a uma centena de vídeos publicados por ela em um canal no YouTube. Ela faz uma espécie de diário de sua condição há anos. Então, há muitas publicações no site. Por meio das postagens, Will descobre muitas coisas sobre o passado de Stella. Inclusive, a morte de uma amiga no ano anterior e a culpa que Stella sente por estar viva.

“A Cinco Passos de Você”, na Netflix, é bem previsível, mas isso não estraga a experiência, robustecida pelas atuações dos jovens, porém experiente, Hailey Lu Richardson e Cole Sprouse. Eles são bons mesmo quando não se esforçam e isso, claro, tem tudo a ver com a prática e com o talento que ambos demonstram claramente que possuem. Um clichê memorável, um filme para lavar a alma.

Filme: A Cinco Passos de Você

Direção: Justin Baldoni

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10