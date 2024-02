Inspirado em uma das maiores histórias de amor de todos os tempos, filme proibido para menores de 18 anos, está na Netflix

Numa Inglaterra que se recompunha dos estragos da Primeira Guerra Mundial, uma época marcante para o avanço industrial global, uma dama de alta estatura social, riqueza e beleza encontrou-se cativada não por meras aparências, mas pela essência e simplicidade de um homem: seu jardineiro, que além de vigor físico, possuía uma sensibilidade literária, admirando obras de James Joyce.

Este enredo se desenrola em “O Amante de Lady Chatterley”, uma história que transcende um mero romance para tocar nas complexidades do ódio e do amor, e como estes podem coexistir e influenciar silenciosamente a realidade ao seu redor. Laure de Clermont-Tonnerre, capturando a essência da narrativa de D.H. Lawrence, transporta para o cinema uma das histórias mais emocionantes da literatura, refletindo sobre as emoções intensas e muitas vezes destrutivas daquela era.

A história foca mais em Lady Chatterley do que em seu discreto amante, revelando uma mulher que desafiava as normas de seu tempo, muito antes que as noções de igualdade de gênero ganhassem força, mesmo na progressista Europa. David Magee, no roteiro, e Emma Corrin, na atuação, trazem à tona uma Constance Reid audaciosa e provocante, que desafia os padrões sociais da época com sua paixão e determinação.

A história não julga seus personagens, deixando ao público a tarefa de interpretar as ações de Connie e o caráter de Clifford, seu marido enfraquecido pela guerra. A diretora Clermont-Tonnerre explora a inação e a resignação de Lady Chatterley, que, como uma fera acuada, encontra-se encurralada pelas circunstâncias até que um encontro inesperado abala sua existência.

Oliver Mellors, o guarda-caça, surge na trama como um elemento disruptivo, desafiando o destino com sua presença inesperada. Jack O’Connell, compartilhando o protagonismo com Corrin, entrega uma atuação que captura a essência de seu personagem, um homem marcado pela guerra, mas não definido por sua condição social. A relação entre Mellors e Connie evolui para além das convenções, alimentada por uma genuína conexão e pelo compartilhamento de interesses literários.

Até o final, tanto Mellors quanto a ex-Lady Chatterley enfrentam desafios e hostilidades, buscando recomeços em novos horizontes. A cinematografia de Benoît Delhomme enriquece a narrativa, especialmente nas cenas que capturam os momentos de intimidade entre os dois protagonistas, sugerindo que a verdadeira felicidade pode residir em momentos simples e puros de amor e descoberta.

Filme: O Amante de Lady Chatterley

Direção: Laure de Clermont-Tonnerre

Ano: 2022

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 9/10