Último dia para assistir ao melhor suspense francês da Netflix

No coração do subúrbio de Paris, uma operação policial liderada pelo dedicado Driss mira um apartamento, epicentro de uma rede de tráfico de cocaína que se estende por toda a França. Enquanto Driss e sua equipe enfrentam perigos para deter criminosos, a trama se entrelaça com a vida de Manuel, um personagem complexo cuja existência flutua entre a luz e a sombra. Ele equilibra sua vida familiar, simbolizada pelos momentos com o filho Ivan, com as obrigações sombrias no submundo do crime, especialmente ao se reunir com Nouri, um influente membro da quadrilha recém-libertado da prisão.

“Inimigos Íntimos”, na Netflix, dirigido por David Oelhoffen e coescrito com Jeanne Aptekman, mergulha nas nuances do existencialismo, explorando o eterno embate entre as escolhas pessoais e as forças incontroláveis que moldam nossas vidas. O filme desdobra-se num mosaico de humanidade, destacando as escolhas divergentes de Driss e Manuel, cada um enfrentando os desafios impostos por suas origens e decisões.

Driss, filho de imigrantes marroquinos, luta contra as adversidades, buscando justiça em meio à corrupção e ao desespero que permeiam o combate ao narcotráfico. Em contraste, Manuel navega pela vida aproveitando-se das oportunidades, por vezes duvidosas, que o destino lhe apresenta, culminando em um final melancólico onde as linhas entre herói e anti-herói se confundem.

O filme lança um olhar crítico sobre a onipresença das drogas nas sociedades modernas, questionando a eficácia das medidas adotadas contra o narcotráfico. Ao mesmo tempo, destaca a complexidade das escolhas humanas, em um mundo onde o bem e o mal coexistem em áreas cinzentas, desafiando os espectadores a refletirem sobre os caminhos que escolhemos e suas consequências imprevisíveis.

Filme: Inimigos Íntimos

Direção: David Oelhoffen

Ano: 2018

Gêneros: Drama/Suspense

Nota: 8/10