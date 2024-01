Você vai querer assistir duas vezes: filme com Liam Neeson na Netflix vai te deixar sem fôlego

A trajetória de Hollywood é marcada por uma série de obsessões distintas, especialmente aquelas dos estúdios e diretores. Ator como Liam Neeson, conhecido por seu papel em “Vingança a Sangue Frio”, exemplifica como a persistência pode moldar uma carreira no cinema. Neeson tem uma habilidade única para interpretar personagens que equilibram a linha entre o heroísmo e a complexidade moral, refletindo atributos que se tornam raros em um cenário dominado por ideais de correção política.

Hans Petter Moland, diretor do filme, demonstra uma compreensão profunda de como extrair o melhor de Neeson, aliando suspense, dilemas éticos e uma luta intensa por justiça, tudo ambientado em paisagens geladas que intensificam a narrativa.

No filme, Neeson interpreta Nels Coxman, um operador de limpa-neves em Kehoe, Colorado, cuja vida muda drasticamente após um evento trágico. Escrito por Frank Baldwin, o filme começa com Coxman recebendo o título de Cidadão Kehoe do Ano, mas logo avança para o assassinato de seu filho, Kyle, interpretado por Michael Richardson, filho real de Neeson. A trama se desenrola em uma série de eventos que desafiam Coxman, levando-o a uma vingança meticulosa contra os responsáveis pela morte de seu filho.

A jornada de Coxman no filme é marcada por uma vingança intensa e metódica, lembrando outras atuações famosas de Neeson. O personagem envolve os corpos de seus inimigos em tela de galinheiro, lançando-os no rio Colorado, em uma representação gráfica de sua busca por justiça. O filme desvia das convenções narrativas ao final, apresentando uma virada surpreendente na história de Coxman. A direção de Moland e a performance de Neeson criam uma obra que desafia expectativas, misturando ironia e um exame crítico das convenções do gênero.

Filme: Vingança a Sangue Frio

Direção: Hans Petter Moland

Ano: 2019

Gêneros: Ação/Suspense

Nota: 9/10